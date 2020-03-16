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رئيس ليدز يونايتد يؤكد على ضرورة إكمال الموسم بـ«نزاهة»

Time منذ 3 ساعات
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رئيس ليدز يونايتد يؤكد على ضرورة إكمال الموسم بـ«نزاهة»

رويترز (صدى):
أكد أنجوس كينير رئيس نادي ليدز يونايتد،على ضرورة الحفاظ على نزاهة كرة القدم الإنجليزية من خلال إكمال الموسم الحالي وسط خلافات بين المسؤولين حول إلغاء الموسم على نحو غير مسبوق بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وتعطلت مسيرة ليدز يونايتد نحو الصعود بعد توقف دوري الدرجة الثانية الأسبوع الماضي عقب قرار بتعطيل الموسم حتى مطلع أبريل نيسان على الأقل، بعد أن كان قريبا من العودة للدوري الممتاز لأول مرة منذ هبوطه في 2004.

ويتصدر ليدز يونايتد جدول الدرجة الثانية بفارق نقطة واحدة عن وست بروميتش ألبيون و7 نقاط عن فولهام صاحب المركز الثالث قبل 9 مباريات على النهاية.

ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى دوري الأضواء وفي ظل التوقعات بتمديد فترة التوقف بسبب أزمة كورونا ظهرت عدة مقترحات منها لنائبة رئيس ويستهام يونايتد كارين برادي بإلغاء الموسم، لكن كينير يدعم فكرة إكمال الموسم.

وقال رئيس ليدز لشبكة «سكاي سبورتس»: «من وجهة نظرنا من المهم اكتمال الموسم وتوجد رؤية متزايدة في أسرة كرة القدم تعتقد أن هذا هو الخيار الصحيح».

وأضاف: «من الصعب التكهن بجدول زمني ونحتاج إلى الصبر، ولكن من أجل نزاهة منظومة كرة القدم ولضمان الأمن المالي للأندية وللدوري من الصواب إكمال الموسم».

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي للعبة «اليويفا»، غدا الثلاثاء، ويتوقع إصدر قرار بتأجيل بطولة أوروبا 2020، المقررة في يونيو حزيران، إلى العام المقبل، ويؤيد كينير هذه الخطوة لإكمال الموسم في القارة حتى إذا أقيمت المباريات خلف أبواب مغلقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
ياناس انتفوها لابارك الله بخلقتها ..
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
في مزبن الجاني ، امهنوا شاربه خلوه يعرف ان هنا نظام ،،، ... تاخذ حقك كامل باالنظام ماتمد يدك الا لطيــ ...ك ،،،
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
نوت بهم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه

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