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مؤسسة النقد تفعل خطتها لاستمرار الأعمال وتعلق الحضور إلى مقرها وفروعها

Time منذ يوم
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مؤسسة النقد تفعل خطتها لاستمرار الأعمال وتعلق الحضور إلى مقرها وفروعها

الرياض (صدى):
علقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة (16) يوماً.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التعليق جاء إنفاذاً لقرار الحكومة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم.

وأكدت " ساما" أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية ،إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم ، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر.

وطلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام "سريع" مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة.

ونوهت المؤسسة أنها مستمرة في خدمة مراجعيها من خلال القنوات الإلكترونية التالية: موقع ساما تهتم: هنا أو حسابها في تويتر: @SAMAcares أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 8001256666.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو محمد
على نيتها ..
ابو محمد
من له حيلة فااليحتال ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش مودي الطفله عنده وين أهلها عنها🤔
ابو محمد
هههههههههههههه ..

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