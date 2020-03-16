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"الحج والعمرة" توجه مؤسسات أرباب الطوائف بالاعتماد على التقنية في تصويت الجمعيات العمومية

Time منذ 32 دقيقة
Views 1264
"الحج والعمرة" توجه مؤسسات أرباب الطوائف بالاعتماد على التقنية في تصويت الجمعيات العمومية

الرياض (صدى):
وجهت وزارة الحج والعمرة مؤسسات أرباب الطوائف باعتماد تطبيق كافة الوسائل والحلول التقنية لتمكين وتسهيل مشاركة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة.

جاء ذلك تماشيًا مع التدابير الوقائية والإحترازية التي اتخذتها المملكة على كافة الأصعدة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد، والمساهمة في حفظ سلامة الجميع.

وحرصًا من وزارة الحج والعمرة على تعزيز الشفافية في كافة إجراءات وخطوات انعقاد الجمعيات العامة وأعمالها ولضمان توسيع قاعدة المشاركة من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية، أكدت في تعميمها على ضرورة ضمان ممارسة كافة حقوق المساهمين من حضور اجتماع الجمعية، والاطلاع على الموضوعات التي تطرح في جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية، وكافة المعلومات المتوفرة عن تلك الموضوعات ومناقشتها، والتصويت على ما يتخذ من قرارات آليا، دون الحاجة إلى الحضور الى مقر إنعقاد الجمعية.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
وكمان ابك برضه ايضاً ..على الصحيفه ان تفخر بوجود كتاب مثل د حنس وابو محمد..وغيرهم... تميز ونجاح اي صحيفة ليس بنشر الاخبار فهي موجوده بكل المواقع..بل نجاحها بوجود كُتاب متميزين وهو ما يبحث عنه القراء
البرفسور حنس
الله يسعدك دنيا وآخره أخوي ابو محمد ولا يهون القراء.. بعد الله لو لا شرواك ما تكلمنا وما نصحنا... اتفق معك بأن وزارة الصحه ووزارة البلديه لها خططها وافكارها..واتفق معاك على شكر جهودها... لاكن اذا كانت بعض اجراآتها فيها قصور وغلط..عندها يجب على كل عالم ان يبين لها ذلك وبالمقابل يجب عليها ان تستمع لكل ناصح... خذ هذا المثال ...من الصباح وزارة البلديه عممت على المطاعم والمقاهي بمنع المحلي بحيث تكون الطلبات خارجيه فقط....الخ هذا اجراء تشكر عليه لاكنها تجهل اجراء أهم مته ألف مره ويجب تطبيقه فورا...وحتى اتحدث عنه لا بد من وجود من يستمع من الوزاره ليتم تطبيقه كونها معنيه فيه
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*ههههه من جد ضحكتوني يا حالمييون😂 لا يكون حطيتو شعار السبع ٧ نجوم⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐حقت الزعيم العالمي من الملعب✍💙💙💙💙💙💙💙 من جد فريق قزنبع*
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*أذكر محاسن موتاكم يا حسينوووه..!🙄 وانت ما شاء الله أفلامك كلها دينية وعلمية وثقافية واجتماعية😎؟! واخوك معاك.!*
عدو الخونة
صدقت

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