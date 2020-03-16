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الحوثيون يختطفون 7 مديرات مدارس في صنعاء

Time منذ 37 دقيقة
Views 1359
الحوثيون يختطفون 7 مديرات مدارس في صنعاء

فهمي محمد (صدى):
استمرارًا لجرائمهم الدنيئة، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على خطف سبع مديرات مدارس في صنعاء واقتادوهن إلى جهة مجهولة.

واستنكر وزير الإعلامي اليمني معمر الإرياني الجريمة، مؤكدًا أن من بين المختطفات الأستاذة صباح القرعي مديرة مدرسة الشهيد السماوي والأستاذة امل القياضي مديرة مدرسة مايو.

وأضاف: " هذه الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الاختطاف والتنكيل الذي مارسته المليشيا الحوثية بحق المرأة اليمنية منذ انقلابها العام ٢٠١٤م في تحدي صارخ لكل القيم والمعتقدات والاعراف التي تكرم المرأة وتجرم المساس بها تحت اي ظرف من الظروف وتعدي سافر على كرامة كل اليمنيين " .

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات حماية المرأة وكافة الشرفاء والأحرار بإدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف الجرائم والانتهاكات بحق نساء اليمن والاطلاق الفوري لجميع المختطفات في معتقلاتها الخاصة.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
وكمان ابك برضه ايضاً ..على الصحيفه ان تفخر بوجود كتاب مثل د حنس وابو محمد..وغيرهم... تميز ونجاح اي صحيفة ليس بنشر الاخبار فهي موجوده بكل المواقع..بل نجاحها بوجود كُتاب متميزين وهو ما يبحث عنه القراء
البرفسور حنس
الله يسعدك دنيا وآخره أخوي ابو محمد ولا يهون القراء.. بعد الله لو لا شرواك ما تكلمنا وما نصحنا... اتفق معك بأن وزارة الصحه ووزارة البلديه لها خططها وافكارها..واتفق معاك على شكر جهودها... لاكن اذا كانت بعض اجراآتها فيها قصور وغلط..عندها يجب على كل عالم ان يبين لها ذلك وبالمقابل يجب عليها ان تستمع لكل ناصح... خذ هذا المثال ...من الصباح وزارة البلديه عممت على المطاعم والمقاهي بمنع المحلي بحيث تكون الطلبات خارجيه فقط....الخ هذا اجراء تشكر عليه لاكنها تجهل اجراء أهم مته ألف مره ويجب تطبيقه فورا...وحتى اتحدث عنه لا بد من وجود من يستمع من الوزاره ليتم تطبيقه كونها معنيه فيه
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*ههههه من جد ضحكتوني يا حالمييون😂 لا يكون حطيتو شعار السبع ٧ نجوم⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐حقت الزعيم العالمي من الملعب✍💙💙💙💙💙💙💙 من جد فريق قزنبع*
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*أذكر محاسن موتاكم يا حسينوووه..!🙄 وانت ما شاء الله أفلامك كلها دينية وعلمية وثقافية واجتماعية😎؟! واخوك معاك.!*
عدو الخونة
صدقت

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