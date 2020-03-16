الحوثيون يختطفون 7 مديرات مدارس في صنعاء

فهمي محمد (صدى):

استمرارًا لجرائمهم الدنيئة، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على خطف سبع مديرات مدارس في صنعاء واقتادوهن إلى جهة مجهولة.

واستنكر وزير الإعلامي اليمني معمر الإرياني الجريمة، مؤكدًا أن من بين المختطفات الأستاذة صباح القرعي مديرة مدرسة الشهيد السماوي والأستاذة امل القياضي مديرة مدرسة مايو.

وأضاف: " هذه الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الاختطاف والتنكيل الذي مارسته المليشيا الحوثية بحق المرأة اليمنية منذ انقلابها العام ٢٠١٤م في تحدي صارخ لكل القيم والمعتقدات والاعراف التي تكرم المرأة وتجرم المساس بها تحت اي ظرف من الظروف وتعدي سافر على كرامة كل اليمنيين " .

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات حماية المرأة وكافة الشرفاء والأحرار بإدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف الجرائم والانتهاكات بحق نساء اليمن والاطلاق الفوري لجميع المختطفات في معتقلاتها الخاصة.