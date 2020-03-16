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"التعليم" تتيح خيارات عن بُعد للطلاب والطالبات بعد تعليق الدراسة 

Time منذ 39 دقيقة
Views 1562
"التعليم" تتيح خيارات عن بُعد للطلاب والطالبات بعد تعليق الدراسة 

الرياض (صدى):
أتاحت وزارة التعليم خيارات عن بُعد للطلاب والطالبات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي أولياء أمورهم ومعلميهم.

وأكدت وزارة التعليم من خلال إنفوجرافيك يوضح خيارات تعليمية عن بُعد على استمرار الرحلة العلمية دون توقف.

وحددت وزارة التعليم للطلاب والطالبات في المراحل الثلاثة " الابتدائية والمتوسطة والثانوية " القنوات التعليمية التي يجب متابعتها، بالإضافة إلي وضعها ترددات القنوات التي ستبث الدروس.

وتضمنت خيارات التعليم عن بُعد، "بوابة المستقبل" لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية. 

وشهد اليوم الاثنين دخول أكثر من 321,000 ألف طالب وطالبة، من 3700 مدرسة تتبع لـ (33) إدارة تعليم، والتواصل والتفاعل مع حوالي 100,000 ألف معلم ومعلمة.

ويأتي ذلك بعد تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات بالمملكة حفاظا على سلامة المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مؤخرا.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
وكمان ابك برضه ايضاً ..على الصحيفه ان تفخر بوجود كتاب مثل د حنس وابو محمد..وغيرهم... تميز ونجاح اي صحيفة ليس بنشر الاخبار فهي موجوده بكل المواقع..بل نجاحها بوجود كُتاب متميزين وهو ما يبحث عنه القراء
البرفسور حنس
الله يسعدك دنيا وآخره أخوي ابو محمد ولا يهون القراء.. بعد الله لو لا شرواك ما تكلمنا وما نصحنا... اتفق معك بأن وزارة الصحه ووزارة البلديه لها خططها وافكارها..واتفق معاك على شكر جهودها... لاكن اذا كانت بعض اجراآتها فيها قصور وغلط..عندها يجب على كل عالم ان يبين لها ذلك وبالمقابل يجب عليها ان تستمع لكل ناصح... خذ هذا المثال ...من الصباح وزارة البلديه عممت على المطاعم والمقاهي بمنع المحلي بحيث تكون الطلبات خارجيه فقط....الخ هذا اجراء تشكر عليه لاكنها تجهل اجراء أهم مته ألف مره ويجب تطبيقه فورا...وحتى اتحدث عنه لا بد من وجود من يستمع من الوزاره ليتم تطبيقه كونها معنيه فيه
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*ههههه من جد ضحكتوني يا حالمييون😂 لا يكون حطيتو شعار السبع ٧ نجوم⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐حقت الزعيم العالمي من الملعب✍💙💙💙💙💙💙💙 من جد فريق قزنبع*
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*أذكر محاسن موتاكم يا حسينوووه..!🙄 وانت ما شاء الله أفلامك كلها دينية وعلمية وثقافية واجتماعية😎؟! واخوك معاك.!*
عدو الخونة
صدقت

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