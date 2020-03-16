"التعليم" تتيح خيارات عن بُعد للطلاب والطالبات بعد تعليق الدراسة 

الرياض (صدى):

أتاحت وزارة التعليم خيارات عن بُعد للطلاب والطالبات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي أولياء أمورهم ومعلميهم.

وأكدت وزارة التعليم من خلال إنفوجرافيك يوضح خيارات تعليمية عن بُعد على استمرار الرحلة العلمية دون توقف.

وحددت وزارة التعليم للطلاب والطالبات في المراحل الثلاثة " الابتدائية والمتوسطة والثانوية " القنوات التعليمية التي يجب متابعتها، بالإضافة إلي وضعها ترددات القنوات التي ستبث الدروس.

وتضمنت خيارات التعليم عن بُعد، "بوابة المستقبل" لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وشهد اليوم الاثنين دخول أكثر من 321,000 ألف طالب وطالبة، من 3700 مدرسة تتبع لـ (33) إدارة تعليم، والتواصل والتفاعل مع حوالي 100,000 ألف معلم ومعلمة.

ويأتي ذلك بعد تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات بالمملكة حفاظا على سلامة المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مؤخرا.