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الفيصلي يعلق العمل الإداري حتى إشعار آخر

Time منذ 3 ساعات
Views 1600
الفيصلي يعلق العمل الإداري حتى إشعار آخر

ماجد محمد (صدى):
قررت ‏‎‏إدارة نادي الفيصلي، تعليق العمل الإداري حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

ومن جانبه وجه عبدالله الضاوي نائب رئيس نادي الفيصلي، رسالة، عبر الحساب الرسمي لموقع نادي الفيصلي على «تويتر»، فيها: «يجب على كل فرد من أفراد المجتمع أن يكون على قدر كبير من المسؤولية وأن يلتزم بجميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة».

وأضاف: «ذلك سيسهم في الوقاية من فيروس كورونا ويعكس مستوى الوعي والإدراك لأبناء هذا الوطن، رياضتنا وقاية».

وكانت وزارة الرياضة، أعلنت السبت الماضي تعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة اعتبارا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر، بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
ياناس انتفوها لابارك الله بخلقتها ..
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
في مزبن الجاني ، امهنوا شاربه خلوه يعرف ان هنا نظام ،،، ... تاخذ حقك كامل باالنظام ماتمد يدك الا لطيــ ...ك ،،،
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
نوت بهم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه

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