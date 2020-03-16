فجر السعيد تتهم نائب بالتورط في الوقيعة بين الكويت ومصر

خالد الظفيري (صدى):

شهدت الكويت خلال الأيام الماضية، حملة هجوم شرسة من قبل مسؤولين كويتيين ضد مصر، لعدم إجلاء الكويتيين في مصر إلى بلادهم.

وصرّح وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، بأنه لا وجود لضغوط مصرية لإدخال آلاف المصريين إلى الكويت، كما نفى وجود أي تعنت من قبل الحكومة المصرية فيما يخص إجلاء الطلبة الكويتيين من مصر.

وكان قد دخل قرابة 5 آلاف مصري إلى الكويت قبل صدور قرار للحكومة الكويتية بمنع الرحلات من 7 دول من بينها مصر دون إجراء فحوص طبية عليهم.

وطالب النائب بمجلس الأمة الكويتي عبدالحميد عباس دشتي بالضغط على الحكومة المصرية لإعادة الطلبة الكويتية، زاعمًا أنه "وسط إحدى دول الخليج للإفراج عن الكويتيين في مصر إلا أن حكومة السيسي رفضت الوساطة وأصرت على دفع الفدية 2 مليار دولار".

كما وجّه رسالة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قائلًا: " كل من ينوي الشر بالكويت وأهلها يهلكه رب العالمين، كل من يضمر الشر بالكويت وأهلها مصيره الزوال .. والشواهد كثيرة " .

من جانبها، ردت الإعلامية فجر السعيد عليه، قائلة: " لما أقولكم هناك خطة مدروسة للوقيعة بين الكويت ومصر ماتصدقوني.. تفضلوا شوفوا حميد دشتي اشكاتب، زين راجو طباخي من ضمن الرهائن علماً بأن راجو بنغلاديشي أخليه يتوسطلي بالسفاره البنغاليه مثلاً ؟ " .

وقالت السفارة الكويتية في مصر، إنها أجرت حصرًا للكويتيين المتواجدين هناك وووصلت إلى 90% منهم، مبينة أنه يمكن لأولياء أمور الطلبة وأقرباء المواطنين الكويتيين في مصر التواصل المباشر مع السفارة.

وفي سياق منفصل، فقد ظهرت وافدة مصرية إلى الكويت تعمل مهندسة في شركة كبيرة، تطالب الحكومة المصرية بمعاملة الكويتيين كما يعامل المصريين في الكويت، وكان لحديها أغراضًا خفية، وقيل إنه تم فصلها من العمل وتحويلها للتحقيق.