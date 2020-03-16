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فجر السعيد تتهم نائب بالتورط في الوقيعة بين الكويت ومصر

Time منذ 53 دقيقة
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فجر السعيد تتهم نائب بالتورط في الوقيعة بين الكويت ومصر

خالد الظفيري (صدى):
شهدت الكويت خلال الأيام الماضية، حملة هجوم شرسة من قبل مسؤولين كويتيين ضد مصر، لعدم إجلاء الكويتيين في مصر إلى بلادهم.

وصرّح وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، بأنه لا وجود لضغوط مصرية لإدخال آلاف المصريين إلى الكويت، كما نفى وجود أي تعنت من قبل الحكومة المصرية فيما يخص إجلاء الطلبة الكويتيين من مصر.

وكان قد دخل قرابة 5 آلاف مصري إلى الكويت قبل صدور قرار للحكومة الكويتية بمنع الرحلات من 7 دول من بينها مصر دون إجراء فحوص طبية عليهم.

وطالب النائب بمجلس الأمة الكويتي عبدالحميد عباس دشتي بالضغط على الحكومة المصرية لإعادة الطلبة الكويتية، زاعمًا أنه "وسط إحدى دول الخليج للإفراج عن الكويتيين في مصر إلا أن حكومة السيسي رفضت الوساطة وأصرت على دفع الفدية 2 مليار دولار".

كما وجّه رسالة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قائلًا: " كل من ينوي الشر بالكويت وأهلها يهلكه رب العالمين، كل من يضمر الشر بالكويت وأهلها مصيره الزوال .. والشواهد كثيرة " .

من جانبها، ردت الإعلامية فجر السعيد عليه، قائلة: " لما أقولكم هناك خطة مدروسة للوقيعة بين الكويت ومصر ماتصدقوني.. تفضلوا شوفوا حميد دشتي اشكاتب، زين راجو طباخي من ضمن الرهائن علماً بأن راجو بنغلاديشي أخليه يتوسطلي بالسفاره البنغاليه مثلاً ؟ " .

وقالت السفارة الكويتية في مصر، إنها أجرت حصرًا للكويتيين المتواجدين هناك وووصلت إلى 90% منهم، مبينة أنه يمكن لأولياء أمور الطلبة وأقرباء المواطنين الكويتيين في مصر التواصل المباشر مع السفارة.

وفي سياق منفصل، فقد ظهرت وافدة مصرية إلى الكويت تعمل مهندسة في شركة كبيرة، تطالب الحكومة المصرية بمعاملة الكويتيين كما يعامل المصريين في الكويت، وكان لحديها أغراضًا خفية، وقيل إنه تم فصلها من العمل وتحويلها للتحقيق.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
وكمان ابك برضه ايضاً ..على الصحيفه ان تفخر بوجود كتاب مثل د حنس وابو محمد..وغيرهم... تميز ونجاح اي صحيفة ليس بنشر الاخبار فهي موجوده بكل المواقع..بل نجاحها بوجود كُتاب متميزين وهو ما يبحث عنه القراء
البرفسور حنس
الله يسعدك دنيا وآخره أخوي ابو محمد ولا يهون القراء.. بعد الله لو لا شرواك ما تكلمنا وما نصحنا... اتفق معك بأن وزارة الصحه ووزارة البلديه لها خططها وافكارها..واتفق معاك على شكر جهودها... لاكن اذا كانت بعض اجراآتها فيها قصور وغلط..عندها يجب على كل عالم ان يبين لها ذلك وبالمقابل يجب عليها ان تستمع لكل ناصح... خذ هذا المثال ...من الصباح وزارة البلديه عممت على المطاعم والمقاهي بمنع المحلي بحيث تكون الطلبات خارجيه فقط....الخ هذا اجراء تشكر عليه لاكنها تجهل اجراء أهم مته ألف مره ويجب تطبيقه فورا...وحتى اتحدث عنه لا بد من وجود من يستمع من الوزاره ليتم تطبيقه كونها معنيه فيه
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*ههههه من جد ضحكتوني يا حالمييون😂 لا يكون حطيتو شعار السبع ٧ نجوم⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐حقت الزعيم العالمي من الملعب✍💙💙💙💙💙💙💙 من جد فريق قزنبع*
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*أذكر محاسن موتاكم يا حسينوووه..!🙄 وانت ما شاء الله أفلامك كلها دينية وعلمية وثقافية واجتماعية😎؟! واخوك معاك.!*
عدو الخونة
صدقت

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