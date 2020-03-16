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شاهد.. أكبر تجمع غذائي في المملكة ذو طاقة تخزينية ضخمة 

Time منذ 59 دقيقة
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شاهد.. أكبر تجمع غذائي في المملكة ذو طاقة تخزينية ضخمة 

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو أكبر كمية تجمع غذائي في المملكة التي تصنف بأنها المنطقة الواحدة في الشرق الأوسط الذي لديها ذلك.

ويوجد في التجمع الغذائي الذي زارته وزارة التجارة اليوم طاقة تخزينية إجمالية أكثر من 3.3 مليون طن قمح " المؤسسة العامة للحبوب " .

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين:" رغم الظروف التي تمر بالعالم يبقى وطننا العظيم منبعاً للوفرة والرخاء، لدينا في المملكة أكبر كمية تجمع غذائي في منطقة واحدة بالشرق الأوسط ".

 

وظهر في المقطع إجمالي الإنتاج اليومي للدقيق وجاء كالتالي:" 450 ألف كيس دقيق جاهزة للتوزيع، طاقات الطحن اليومية 15 ألف طن في اليوم، 280 ألف كيس دقيق منزلي يتم إنتاجه يوميا، 270 ألف كيس دقيق يوميا من 15 ألف طن يوميا، 280 ألف كيس دقيق منزلي فاخر جاهز للتوزيع على المحال التجارية".

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
وكمان ابك برضه ايضاً ..على الصحيفه ان تفخر بوجود كتاب مثل د حنس وابو محمد..وغيرهم... تميز ونجاح اي صحيفة ليس بنشر الاخبار فهي موجوده بكل المواقع..بل نجاحها بوجود كُتاب متميزين وهو ما يبحث عنه القراء
البرفسور حنس
الله يسعدك دنيا وآخره أخوي ابو محمد ولا يهون القراء.. بعد الله لو لا شرواك ما تكلمنا وما نصحنا... اتفق معك بأن وزارة الصحه ووزارة البلديه لها خططها وافكارها..واتفق معاك على شكر جهودها... لاكن اذا كانت بعض اجراآتها فيها قصور وغلط..عندها يجب على كل عالم ان يبين لها ذلك وبالمقابل يجب عليها ان تستمع لكل ناصح... خذ هذا المثال ...من الصباح وزارة البلديه عممت على المطاعم والمقاهي بمنع المحلي بحيث تكون الطلبات خارجيه فقط....الخ هذا اجراء تشكر عليه لاكنها تجهل اجراء أهم مته ألف مره ويجب تطبيقه فورا...وحتى اتحدث عنه لا بد من وجود من يستمع من الوزاره ليتم تطبيقه كونها معنيه فيه
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*ههههه من جد ضحكتوني يا حالمييون😂 لا يكون حطيتو شعار السبع ٧ نجوم⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐حقت الزعيم العالمي من الملعب✍💙💙💙💙💙💙💙 من جد فريق قزنبع*
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*أذكر محاسن موتاكم يا حسينوووه..!🙄 وانت ما شاء الله أفلامك كلها دينية وعلمية وثقافية واجتماعية😎؟! واخوك معاك.!*
عدو الخونة
صدقت

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