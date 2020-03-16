روغاني رغم إصابته بكورونا: «أنا محظوظ»

وكالات (صدى):

أوضح مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي دانييلي روغاني، أنه بحالة جيدة، رغم أنه أول لاعب كرة قدم من أندية النخبة تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المدافع خلال تصريحات للقناة التلفزيونية التابعة لنادي السيدة العجوز: «أنا على ما يرام، أريد تهدئة مخاوف الجميع. لم تظهر عليّ الأعراض الخطرة التي نسمع عنها قطعا، لذا أعتبر أنني محظوظ».

واستكمل: «ومع ذلك، كانت صدمة حقيقية لأنني كنت الأول في مجالنا بين لاعبي كرة القدم، آمل في أن يكون هذا الموضوع قد ساعد على زيادة الوعي، لا سيما لدى أولئك الذين لم يفهموا خطورة هذه المشكلة».

ووجه روغاني، الموجود حالياً في الحجر الصحي الإلزامي في غرفة في الفندق التابع لفريقه في مدينة تورينو، الشكر إلى مشجعيه، قائلا: «الكثير من الناس كتبوا لي وأنا أشكرهم، سأتجاوز ذلك، سنتخطى هذا وأتمنى أن نخرج جميعاً منه أكثر قوة».