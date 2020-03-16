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تهمة جديدة تلاحق رونالدينيو

Time منذ ساعة
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تهمة جديدة تلاحق رونالدينيو

رويترز (صدى):
يستمر التحقيق مع نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو، والذي على أثره تم اعتقاله.

ويعمل المحققون حاليا في مزاعم غسل أموال تتعلق بسيدة الأعمال التي دعته لزيارة باراغواي، من خلال مراجعة ملفات ورسائل بهواتف رونالدينيو، لاعب برشلونة وميلان السابق، وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو أسيس.

وأبلغ أوسمار ليغال، المفتش الرئيسي في القضية، رويترز أنه يحقق في العلاقة بين الشقيقين وداليا لوبيز سيدة الأعمال التي رتبت زيارتهما والتقت بهما في مطار أسونسيون قبل اعتقالهما.

وقال ليغال: «ربما تكون متورطة في غسل أموال، وهذا يعني أننا يجب أن نحقق مع كل الأشخاص الذين على صلة بالجريمة، ومن بينهم رونالدينيو، ولهذا نشدد على الإبقاء عليه في السجن».

واعتقل رونالدينيو، لمحاولة دخول باراغواي بجواز سفر مزيف، رغم أن المواطنين البرازيليين ليسا بحاجة إلى جوازات سفر للدخول إلى الدولة المجاورة.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
الله يسعدك دنيا وآخره أخوي ابو محمد ولا يهون القراء.. بعد الله لو لا شرواك ما تكلمنا وما نصحنا... اتفق معك بأن وزارة الصحه ووزارة البلديه لها خططها وافكارها..واتفق معاك على شكر جهودها... لاكن اذا كانت بعض اجراآتها فيها قصور وغلط..عندها يجب على كل عالم ان يبين لها ذلك وبالمقابل يجب عليها ان تستمع لكل ناصح... خذ هذا المثال ...من الصباح وزارة البلديه عممت على المطاعم والمقاهي بمنع المحلي بحيث تكون الطلبات خارجيه فقط....الخ هذا اجراء تشكر عليه لاكنها تجهل اجراء أهم مته ألف مره ويجب تطبيقه فورا...وحتى اتحدث عنه لا بد من وجود من يستمع من الوزاره ليتم تطبيقه كونها معنيه فيه
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*ههههه من جد ضحكتوني يا حالمييون😂 لا يكون حطيتو شعار السبع ٧ نجوم⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐حقت الزعيم العالمي من الملعب✍💙💙💙💙💙💙💙 من جد فريق قزنبع*
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*أذكر محاسن موتاكم يا حسينوووه..!🙄 وانت ما شاء الله أفلامك كلها دينية وعلمية وثقافية واجتماعية😎؟! واخوك معاك.!*
عدو الخونة
صدقت
عدو الخونة
صدقت

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