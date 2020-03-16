تهمة جديدة تلاحق رونالدينيو

رويترز (صدى):

يستمر التحقيق مع نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو، والذي على أثره تم اعتقاله.

ويعمل المحققون حاليا في مزاعم غسل أموال تتعلق بسيدة الأعمال التي دعته لزيارة باراغواي، من خلال مراجعة ملفات ورسائل بهواتف رونالدينيو، لاعب برشلونة وميلان السابق، وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو أسيس.

وأبلغ أوسمار ليغال، المفتش الرئيسي في القضية، رويترز أنه يحقق في العلاقة بين الشقيقين وداليا لوبيز سيدة الأعمال التي رتبت زيارتهما والتقت بهما في مطار أسونسيون قبل اعتقالهما.

وقال ليغال: «ربما تكون متورطة في غسل أموال، وهذا يعني أننا يجب أن نحقق مع كل الأشخاص الذين على صلة بالجريمة، ومن بينهم رونالدينيو، ولهذا نشدد على الإبقاء عليه في السجن».

واعتقل رونالدينيو، لمحاولة دخول باراغواي بجواز سفر مزيف، رغم أن المواطنين البرازيليين ليسا بحاجة إلى جوازات سفر للدخول إلى الدولة المجاورة.