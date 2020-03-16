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وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل

Time منذ ساعة
Views 1588
وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة عبداللطيف جميل للتمويل، عن إتاحة وظائف شاغرة لديها للعمل بالرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية : " مسؤول إئتمان، وأخصائي الحسابات الرئيسية " ، إذ لا يُشترط مؤهل علمي محدد أو خبرة سابقة للتقدم على وظيفة مسؤول ائتمان، بينما يُشترط الحصول درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة للتقدم على الوظيفة الأخرى.

يشار إلى أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/03/16م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــا، وهنـــــــــــــــــا وهنــــــــــــا وهنــــــا  .

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
الله يسعدك دنيا وآخره أخوي ابو محمد ولا يهون القراء.. بعد الله لو لا شرواك ما تكلمنا وما نصحنا... اتفق معك بأن وزارة الصحه ووزارة البلديه لها خططها وافكارها..واتفق معاك على شكر جهودها... لاكن اذا كانت بعض اجراآتها فيها قصور وغلط..عندها يجب على كل عالم ان يبين لها ذلك وبالمقابل يجب عليها ان تستمع لكل ناصح... خذ هذا المثال ...من الصباح وزارة البلديه عممت على المطاعم والمقاهي بمنع المحلي بحيث تكون الطلبات خارجيه فقط....الخ هذا اجراء تشكر عليه لاكنها تجهل اجراء أهم مته ألف مره ويجب تطبيقه فورا...وحتى اتحدث عنه لا بد من وجود من يستمع من الوزاره ليتم تطبيقه كونها معنيه فيه
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*ههههه من جد ضحكتوني يا حالمييون😂 لا يكون حطيتو شعار السبع ٧ نجوم⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐حقت الزعيم العالمي من الملعب✍💙💙💙💙💙💙💙 من جد فريق قزنبع*
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*أذكر محاسن موتاكم يا حسينوووه..!🙄 وانت ما شاء الله أفلامك كلها دينية وعلمية وثقافية واجتماعية😎؟! واخوك معاك.!*
عدو الخونة
صدقت
عدو الخونة
صدقت

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