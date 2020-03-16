وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت شركة عبداللطيف جميل للتمويل، عن إتاحة وظائف شاغرة لديها للعمل بالرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية : " مسؤول إئتمان، وأخصائي الحسابات الرئيسية " ، إذ لا يُشترط مؤهل علمي محدد أو خبرة سابقة للتقدم على وظيفة مسؤول ائتمان، بينما يُشترط الحصول درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة للتقدم على الوظيفة الأخرى.

يشار إلى أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/03/16م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــا، وهنـــــــــــــــــا وهنــــــــــــا وهنــــــا .