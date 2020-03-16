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أخصائية: أجهزة تعقيم أدوات مراكز التجميل بدائية ولا تقتل البكتيريا (فيديو)

Time منذ ساعة
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أخصائية: أجهزة تعقيم أدوات مراكز التجميل بدائية ولا تقتل البكتيريا (فيديو)

الرياض (صدى):
أوضحت فرح الغريب، أخصائية صحة عامة، الإرشادات التي يجب أن تلتزم بها مراكز التجميل بعد إعادة فتحها عقب انتهاء مدة إغلاقها إحترازيًا.

وقالت " الغريب " ، إن إغلاق الصالونات لا يعني استثناء الخدمات المنزلية فيجب الحرص في كل شيء، مضيفة أن السيدات كن يتعرضن إلى مشاكل صحية بسبب مراكز التجميل سواء من " الأدوات والأحواض والمنتجات المستخدمة " .

وأضافت خلال مداخلة لها ببرنامج " سيدتي " ، أن أجهزة التعقيم في مراكز التجميل هي أجهزة بدائية تعمل على قتل جزء صغير من البكتيريا على الأدوات المستخدمة، ويجب قتل جميع البكتيريا لضمان تعقيم تلك الأدوات التي تستخدمها أكثر من عميلة.

وأشارت إلى أن " فُرش الشعر والصبغات تتسب في بعض الأمراض، وخدمة الأظافر تنقل الفطريات، وعلب المنتجات يجب الانتباه عليها للمحافظة على العلب معقبة حتى لا تكون خطرة، إضافة إلى الأحواض التي هي بؤرة للبكتيريا ومهم تعقيمها " .

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
الله يسعدك دنيا وآخره أخوي ابو محمد ولا يهون القراء.. بعد الله لو لا شرواك ما تكلمنا وما نصحنا... اتفق معك بأن وزارة الصحه ووزارة البلديه لها خططها وافكارها..واتفق معاك على شكر جهودها... لاكن اذا كانت بعض اجراآتها فيها قصور وغلط..عندها يجب على كل عالم ان يبين لها ذلك وبالمقابل يجب عليها ان تستمع لكل ناصح... خذ هذا المثال ...من الصباح وزارة البلديه عممت على المطاعم والمقاهي بمنع المحلي بحيث تكون الطلبات خارجيه فقط....الخ هذا اجراء تشكر عليه لاكنها تجهل اجراء أهم مته ألف مره ويجب تطبيقه فورا...وحتى اتحدث عنه لا بد من وجود من يستمع من الوزاره ليتم تطبيقه كونها معنيه فيه
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*ههههه من جد ضحكتوني يا حالمييون😂 لا يكون حطيتو شعار السبع ٧ نجوم⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐حقت الزعيم العالمي من الملعب✍💙💙💙💙💙💙💙 من جد فريق قزنبع*
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*أذكر محاسن موتاكم يا حسينوووه..!🙄 وانت ما شاء الله أفلامك كلها دينية وعلمية وثقافية واجتماعية😎؟! واخوك معاك.!*
عدو الخونة
صدقت
عدو الخونة
صدقت

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