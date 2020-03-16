calendar

ضبط ٤٥ ألف عبوة معقمات مجهولة المصدر بالرياض (صور)

Time منذ 28 دقيقة
Views 1334
Comment 1
ضبط ٤٥ ألف عبوة معقمات مجهولة المصدر بالرياض (صور)

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن إغلاق مستودع مُخالف وغير مرخص في الرياض، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت أنه تم ضبط ٤٥ ألف عبوة معقمات مجهولة المصدر، وجهاز لإعادة طباعة تواريخ الصلاحية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

البرفسور حنس
حسب طلب ابو محمد خذو هالنصيحه الثمينه من الدختور حنس.... الصرافات من اخطر طرق نقل عدوى الفيروس والحل كما يلي... احرص على وجود علبة مناديل بسيارتك... وعند كل استخدام خذ منديل واحد واصفطه مرتين ليكون عزله وحمايته مضاعفه اربع مرات ...استخدمه عند ادخال وسحب البطاقه بحيث لا تلمسها بيدك.. ثم خذ منديل ثاني مصفط ولفه حول سبابة يدك واستخدمه كعازل لضغط الازرار...اما سحب الكاش فليس هناك خطر لأنها لم تلمس بل تم تغذيتها بالصراف بالجونتي... والحين وش رايكم ب د حنس.. اخرصو على نشر هذه المعلومه فهي غايه بالهميه
ابو محمد
احسن ..
ابو محمد
جيده .. .. اخبطيه باالنعل على صابره ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه ياكم تصرف قال لصاحبه دعني..
البرفسور حنس
انت غالي يا بو محمد وابشر بالي تباه... التعليق التالي عن الصرافات

أخر الأخبار

حسين فهمي يكشف سر فيلم إباحي لمديحة كامل
حسين فهمي يكشف سر فيلم إباحي لمديحة كامل
Time منذ 19 ثانية Views 1002
بالفيديو.. قيادي حوثي لرافضي التجنيد: "سنجعلكم دروعا بشرية غصبا" 
بالفيديو.. قيادي حوثي لرافضي التجنيد: "سنجعلكم دروعا بشرية غصبا" 
Time منذ 4 دقائق Views 1121
وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل
وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل
Time منذ 4 دقائق Views 1082
رفع طلب مطابقة الـDNA لمحمد الزهراني مع الابن الأكبر للمتهمة إلى الشرقية
رفع طلب مطابقة الـDNA لمحمد الزهراني مع الابن الأكبر للمتهمة إلى الشرقية
Time منذ 14 دقيقة Views 1493
الزكاة توضح العناصر الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية
الزكاة توضح العناصر الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية
Time منذ 18 دقيقة Views 1268
عبد الإله المالكي يعلق على إيقاف النشاط الرياضي
عبد الإله المالكي يعلق على إيقاف النشاط الرياضي
Time منذ 25 دقيقة Views 1317
ضبط ٤٥ ألف عبوة معقمات مجهولة المصدر بالرياض (صور)
ضبط ٤٥ ألف عبوة معقمات مجهولة المصدر بالرياض (صور)
Time منذ 28 دقيقة Views 1334
خادمة تضرب بنقالي حاول التحرش بها
خادمة تضرب بنقالي حاول التحرش بها
Time منذ 29 دقيقة Views 488
النصر يغلق متجره منعا للازدحام ويتيح التوصيل للمنازل
النصر يغلق متجره منعا للازدحام ويتيح التوصيل للمنازل
Time منذ 30 دقيقة Views 1286
موقف محرج لفتاة بسبب قوة الرياح
موقف محرج لفتاة بسبب قوة الرياح
Time منذ 30 دقيقة Views 311