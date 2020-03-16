ضبط ٤٥ ألف عبوة معقمات مجهولة المصدر بالرياض (صور)

الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن إغلاق مستودع مُخالف وغير مرخص في الرياض، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت أنه تم ضبط ٤٥ ألف عبوة معقمات مجهولة المصدر، وجهاز لإعادة طباعة تواريخ الصلاحية.