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ضبط ٤٥ ألف عبوة معقمات مجهولة المصدر بالرياض (صور)
منذ 28 دقيقة
1334
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الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن إغلاق مستودع مُخالف وغير مرخص في الرياض، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكدت أنه تم ضبط ٤٥ ألف عبوة معقمات مجهولة المصدر، وجهاز لإعادة طباعة تواريخ الصلاحية.
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أحدث التعليقات
البرفسور حنس
حسب طلب ابو محمد خذو هالنصيحه الثمينه من الدختور حنس.... الصرافات من اخطر طرق نقل عدوى الفيروس والحل كما يلي... احرص على وجود علبة مناديل بسيارتك... وعند كل استخدام خذ منديل واحد واصفطه مرتين ليكون عزله وحمايته مضاعفه اربع مرات ...استخدمه عند ادخال وسحب البطاقه بحيث لا تلمسها بيدك.. ثم خذ منديل ثاني مصفط ولفه حول سبابة يدك واستخدمه كعازل لضغط الازرار...اما سحب الكاش فليس هناك خطر لأنها لم تلمس بل تم تغذيتها بالصراف بالجونتي... والحين وش رايكم ب د حنس.. اخرصو على نشر هذه المعلومه فهي غايه بالهميه
ابو محمد
احسن ..
ابو محمد
جيده .. .. اخبطيه باالنعل على صابره ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه ياكم تصرف قال لصاحبه دعني..
البرفسور حنس
انت غالي يا بو محمد وابشر بالي تباه... التعليق التالي عن الصرافات
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