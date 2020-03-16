رسالة من والد موسى الخنيزي لمختطف نسيم حبتور: «سلمه وارضي ضميرك»

الرياض (صدى):

وجه علي الخنيزي والد المختطف السابق موسى الخنيزي، ‏نداء إلى حاضن المختطف اليمني نسيم حبتور، لتسليمه إلى أهله.

وكتب في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «سلم نسيم الي اهله وفك نفسك من السجن، وبدل السجن كن بطل ولك في خاطفة الدمام عبرة، إذا سلمت نسيم طوعا فانك أرضيت بذلك الله وضميرك والناس وأصبحت مواطن صالح».

واستكمل الخنيزي تدوينته، قائلا: «لا تفوت الفرصة عليك فإنها تمر مر السحاب، ومن حولك متربصون بك وعندي اتصالات من مقربين لك بكل التفاصيل».

وكان علي الخنيزي، أعلن مسبقا بأن نتائج المبادرة كانت مثمرة، موضحا أن «هناك اتصالات كثيرة وردتهم أحدها يبشر بوجود نسيم ومكانه واسم الحاضن والحي المقيم فيه، واسمه الآن، وجميع التفاصيل».

وكانت «صدى» كشفت عن تفاصيل جديدة تفيد بمعرفة مكان نسيم حبتور.

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