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رسالة من والد موسى الخنيزي لمختطف نسيم حبتور: «سلمه وارضي ضميرك»

Time منذ 38 دقيقة
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رسالة من والد موسى الخنيزي لمختطف نسيم حبتور: «سلمه وارضي ضميرك»

الرياض (صدى):
وجه علي الخنيزي والد المختطف السابق موسى الخنيزي، ‏نداء إلى حاضن المختطف اليمني نسيم حبتور، لتسليمه إلى أهله.

وكتب في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «سلم نسيم الي اهله وفك نفسك من السجن، وبدل السجن كن بطل ولك في خاطفة الدمام عبرة، إذا سلمت نسيم طوعا فانك أرضيت بذلك الله وضميرك والناس وأصبحت مواطن صالح».

واستكمل الخنيزي تدوينته، قائلا: «لا تفوت الفرصة عليك فإنها تمر مر السحاب، ومن حولك متربصون بك وعندي اتصالات من مقربين لك بكل التفاصيل».

وكان علي الخنيزي، أعلن مسبقا بأن نتائج المبادرة كانت مثمرة، موضحا أن «هناك اتصالات كثيرة وردتهم أحدها يبشر بوجود نسيم ومكانه واسم الحاضن والحي المقيم فيه، واسمه الآن، وجميع التفاصيل».

وكانت «صدى» كشفت عن تفاصيل جديدة تفيد بمعرفة مكان نسيم حبتور.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
حسب طلب ابو محمد خذو هالنصيحه الثمينه من الدختور حنس.... الصرافات من اخطر طرق نقل عدوى الفيروس والحل كما يلي... احرص على وجود علبة مناديل بسيارتك... وعند كل استخدام خذ منديل واحد واصفطه مرتين ليكون عزله وحمايته مضاعفه اربع مرات ...استخدمه عند ادخال وسحب البطاقه بحيث لا تلمسها بيدك.. ثم خذ منديل ثاني مصفط ولفه حول سبابة يدك واستخدمه كعازل لضغط الازرار...اما سحب الكاش فليس هناك خطر لأنها لم تلمس بل تم تغذيتها بالصراف بالجونتي... والحين وش رايكم ب د حنس.. اخرصو على نشر هذه المعلومه فهي غايه بالهميه
ابو محمد
احسن ..
ابو محمد
جيده .. .. اخبطيه باالنعل على صابره ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه ياكم تصرف قال لصاحبه دعني..
البرفسور حنس
انت غالي يا بو محمد وابشر بالي تباه... التعليق التالي عن الصرافات

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