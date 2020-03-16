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النصر يغلق متجره منعا للازدحام ويتيح التوصيل للمنازل

Time منذ 30 دقيقة
Views 1286
النصر يغلق متجره منعا للازدحام ويتيح التوصيل للمنازل

ماجد محمد (صدى):
أغلق نادي النصر متجره التجاري، التزاما بالقرارات الحكومية الخاصة ب الحد من التجمعات في الأماكن العامة، وفتح منافذ توصيل السلع إلى المنازل، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المتجدد.

وقال حساب متجر النصر، عبر موقع «تويتر»: «التزاما بأهمية الصحة العامة، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحكومة، وحرصا على سلامتكم، سوف يتم إغلاق المتاجر بجميع فروعنا حتى إشعار اخر و سيقتصر البيع على المتجر الإلكتروني مع خدمة التوصيل المجاني».

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
حسب طلب ابو محمد خذو هالنصيحه الثمينه من الدختور حنس.... الصرافات من اخطر طرق نقل عدوى الفيروس والحل كما يلي... احرص على وجود علبة مناديل بسيارتك... وعند كل استخدام خذ منديل واحد واصفطه مرتين ليكون عزله وحمايته مضاعفه اربع مرات ...استخدمه عند ادخال وسحب البطاقه بحيث لا تلمسها بيدك.. ثم خذ منديل ثاني مصفط ولفه حول سبابة يدك واستخدمه كعازل لضغط الازرار...اما سحب الكاش فليس هناك خطر لأنها لم تلمس بل تم تغذيتها بالصراف بالجونتي... والحين وش رايكم ب د حنس.. اخرصو على نشر هذه المعلومه فهي غايه بالهميه
ابو محمد
احسن ..
ابو محمد
جيده .. .. اخبطيه باالنعل على صابره ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه ياكم تصرف قال لصاحبه دعني..
البرفسور حنس
انت غالي يا بو محمد وابشر بالي تباه... التعليق التالي عن الصرافات

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