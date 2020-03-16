النصر يغلق متجره منعا للازدحام ويتيح التوصيل للمنازل

ماجد محمد (صدى):

أغلق نادي النصر متجره التجاري، التزاما بالقرارات الحكومية الخاصة ب الحد من التجمعات في الأماكن العامة، وفتح منافذ توصيل السلع إلى المنازل، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المتجدد.

وقال حساب متجر النصر، عبر موقع «تويتر»: «التزاما بأهمية الصحة العامة، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحكومة، وحرصا على سلامتكم، سوف يتم إغلاق المتاجر بجميع فروعنا حتى إشعار اخر و سيقتصر البيع على المتجر الإلكتروني مع خدمة التوصيل المجاني».