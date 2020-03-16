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أمانة الرياض تزيد من إنتاج معقمها وتتيحه للسكان مجانا

Time منذ 50 دقيقة
Views 1534
أمانة الرياض تزيد من إنتاج معقمها وتتيحه للسكان مجانا

الرياض (صدى):
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زيادة كمية إنتاجها من المعقم الذي أنتجته في مختبراتها المركزية واعتُمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء ليتم توزيعه مجانًا في مواقع متفرقة داخل مدينة الرياض.

ويأتي اتجاه الأمانة إلى إتاحة المعقم للسكان من منطلق استشعارها بمسؤوليتها، وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ولما يمثله إجراء تعقيم اليدين من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات وزارة الصحة.

وأشارت الأمانة إلى أنها ستبدأ غدًا الثلاثاء 17 مارس بتوزيع المعقم عند الإشارات المرورية، وتوفيره في بعض المساجد والجوامع، إلى جانب التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتزويدهم به، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة، متمنية السلامة والصحة للمواطنين والمقيمين.

 

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
حسب طلب ابو محمد خذو هالنصيحه الثمينه من الدختور حنس.... الصرافات من اخطر طرق نقل عدوى الفيروس والحل كما يلي... احرص على وجود علبة مناديل بسيارتك... وعند كل استخدام خذ منديل واحد واصفطه مرتين ليكون عزله وحمايته مضاعفه اربع مرات ...استخدمه عند ادخال وسحب البطاقه بحيث لا تلمسها بيدك.. ثم خذ منديل ثاني مصفط ولفه حول سبابة يدك واستخدمه كعازل لضغط الازرار...اما سحب الكاش فليس هناك خطر لأنها لم تلمس بل تم تغذيتها بالصراف بالجونتي... والحين وش رايكم ب د حنس.. اخرصو على نشر هذه المعلومه فهي غايه بالهميه
ابو محمد
احسن ..
ابو محمد
جيده .. .. اخبطيه باالنعل على صابره ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه ياكم تصرف قال لصاحبه دعني..
البرفسور حنس
انت غالي يا بو محمد وابشر بالي تباه... التعليق التالي عن الصرافات

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