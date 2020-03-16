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أمريكا تنوي اتخاذ إجراءات دفاعية إذا هوجمت قواعدها في العراق مجددا

Time منذ ساعة
Views 1342
أمريكا تنوي اتخاذ إجراءات دفاعية إذا هوجمت قواعدها في العراق مجددا

واشنطن (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على نيته اتخاذ بلاده إجراءات للدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم في العراق.

جاء تصريحه تعليقا على هجوم صاروخي ثانٍ على قاعدة عراقية تستضيف القوات الأمريكية التي تساعد في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وطالب «بومبيو»، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بضرورة محاسبة المليشيات المسؤولة عن هذه الهجمات.

وشدد على أن أمريكا لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات لأرواح الأمريكيين، وستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة دفاعاً عن نفسها.

وأشار مسؤولون أمريكيون وعراقيون إلى أن الرجلين تحدثا أمس، بعد أن أصيب ثلاثة جنود أمريكيين وعدة جنود عراقيين في ثاني هجوم صاروخي كبير خلال الأسبوع الماضي على قاعدة عراقية شمالي بغداد، حسب «رويترز».

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أحدث التعليقات

ابو محمد
احسن ..
ابو محمد
جيده .. .. اخبطيه باالنعل على صابره ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه ياكم تصرف قال لصاحبه دعني..
البرفسور حنس
انت غالي يا بو محمد وابشر بالي تباه... التعليق التالي عن الصرافات
طلال
لا ما يصير هذا الكلام حتى و إن كنا متصدرين ما نبغاها كذا عطوا الفقراوية ما فيه بأس متعودين على الترشيح حنا تبعتها نقية من الملعب بدق الخشوم غصب

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