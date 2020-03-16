تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
نسخة
متجاوبة
الحاسوب
الجوال
اتصل بنا
اعلن لدينا
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
نسخة
متجاوبة
الحاسوب
الجوال
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
استمرار الرياح على الرياض
منذ ساعة
1433
الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.
وأكدت أن الحالة ستشمل " السليل ووادي الدواسر"، وستستمر حتى الثامنة مساء اليوم الاثنين.
واتساب
فيسبوك
تويتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو محمد
احسن ..
ابو محمد
جيده .. .. اخبطيه باالنعل على صابره ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه ياكم تصرف قال لصاحبه دعني..
البرفسور حنس
انت غالي يا بو محمد وابشر بالي تباه... التعليق التالي عن الصرافات
طلال
لا ما يصير هذا الكلام حتى و إن كنا متصدرين ما نبغاها كذا عطوا الفقراوية ما فيه بأس متعودين على الترشيح حنا تبعتها نقية من الملعب بدق الخشوم غصب
أخر الأخبار
بالفيديو.. قيادي حوثي لرافضي التجنيد: "سنجعلكم دروعا بشرية غصبا"
منذ دقيقتين
1078
وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل
منذ 3 دقائق
1048
رفع طلب مطابقة الـDNA لمحمد الزهراني مع الابن الأكبر للمتهمة إلى الشرقية
منذ 13 دقيقة
1421
الزكاة توضح العناصر الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية
منذ 17 دقيقة
1254
عبد الإله المالكي يعلق على إيقاف النشاط الرياضي
منذ 23 دقيقة
1301
ضبط ٤٥ ألف عبوة معقمات مجهولة المصدر بالرياض (صور)
منذ 26 دقيقة
1320
خادمة تضرب بنقالي حاول التحرش بها
منذ 28 دقيقة
484
النصر يغلق متجره منعا للازدحام ويتيح التوصيل للمنازل
منذ 28 دقيقة
1274
موقف محرج لفتاة بسبب قوة الرياح
منذ 29 دقيقة
301
الاحتياط واجب من الكورونا
منذ 29 دقيقة
259