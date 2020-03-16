استمرار الرياح على الرياض

الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأكدت أن الحالة ستشمل " السليل ووادي الدواسر"، وستستمر حتى الثامنة مساء اليوم الاثنين.