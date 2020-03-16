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استمرار الرياح على الرياض

Time منذ ساعة
Views 1433
استمرار الرياح على الرياض

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأكدت أن الحالة ستشمل " السليل ووادي الدواسر"، وستستمر حتى الثامنة مساء اليوم الاثنين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
احسن ..
ابو محمد
جيده .. .. اخبطيه باالنعل على صابره ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه ياكم تصرف قال لصاحبه دعني..
البرفسور حنس
انت غالي يا بو محمد وابشر بالي تباه... التعليق التالي عن الصرافات
طلال
لا ما يصير هذا الكلام حتى و إن كنا متصدرين ما نبغاها كذا عطوا الفقراوية ما فيه بأس متعودين على الترشيح حنا تبعتها نقية من الملعب بدق الخشوم غصب

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