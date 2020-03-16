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الأولمبية تطلق «تمرن بالبيت» للحفاظ على لياقة الرياضيين

Time منذ ساعة
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الأولمبية تطلق «تمرن بالبيت» للحفاظ على لياقة الرياضيين

وكالات (صدى):
أطلقت اللجنة الأولمبية حملة «تمرن بالبيت»، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي القرار، كبديل للرياضيين بعد قرار وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي في المملكة وإغلاق المراكز الرياضية الخاصة ليتمكنوا من ممارسة تدريباتهم سواء كانوا لاعبين منتمين لأندية رياضية أو أشخاص ممارسين للرياضة.

ونفذت الأندية الرياضية العديد من الإجراءات التوعوية والتثقيفية للتعريف بكيفية انتقال الفيروس وطرق الوقاية منه سواء في مواقعها الرسمية أو في مواقع للتواصل الاجتماعي لها.

وبثت رسائل توعوية عن طريق لاعبيها الذين لهم متابعون من مختلف مناطق المملكة، تتضمن التأكيد على أهمية البقاء في المنزل وتجنب الأماكن المزدحمة.

ووجهت وزارة الرياضة عبر حسابها على «تويتر» رسائل توعوية تتضمن معلومات تعريفية عن الفيروس والطرق التي ينتقل بها، وكيفية الوقاية والتعامل في حال حدثت الإصابة.

وقامت الأندية بحملات توعوية في مقارها تتضمن التعقيم وتوزيع الكمامات على جميع مرتاديها قبل قرار التعليق الكامل للأنشطة الرياضية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
احسن ..
ابو محمد
جيده .. .. اخبطيه باالنعل على صابره ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه ياكم تصرف قال لصاحبه دعني..
البرفسور حنس
انت غالي يا بو محمد وابشر بالي تباه... التعليق التالي عن الصرافات
طلال
لا ما يصير هذا الكلام حتى و إن كنا متصدرين ما نبغاها كذا عطوا الفقراوية ما فيه بأس متعودين على الترشيح حنا تبعتها نقية من الملعب بدق الخشوم غصب

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