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البنوك تبدأ العمل عن بعد

Time منذ ساعة
Views 1832
البنوك تبدأ العمل عن بعد

الرياض (صدى):
علّقت البنوك، اليوم الاثنين، حضور العاملين إلى مقر العمل والاكتفاء بالعمل عن بعد، مع استمرار تقديم كافة الخدمات المصرفية والمالية إلكترونياً، وذلك لمدة ١٦ يوماً.

وأرسلت عدد من البنوك، رسائل للعملاء تحثهم فيها على عدم الحضور واستخدام التعاملات الإلكترونية الذاتية، بدءاً من اليوم، وذلك ذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة.

وسيستمر العمل على تقديم الخدمات المالية والمصرفية بمختلف الوسائل المتاحة، إذ سيتم تخصيص فروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاحة إلكترونيًّا، وسيكون هناك متابعة مستمرة لأجهزة الصرف الآلي، وتفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء، بجانب استمرار عمل نظام التحويلات المالية سريع في أوقاته المعتادة، وستكون التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام سريع مجانية للعملاء كافة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
احسن ..
ابو محمد
جيده .. .. اخبطيه باالنعل على صابره ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه ياكم تصرف قال لصاحبه دعني..
البرفسور حنس
انت غالي يا بو محمد وابشر بالي تباه... التعليق التالي عن الصرافات
طلال
لا ما يصير هذا الكلام حتى و إن كنا متصدرين ما نبغاها كذا عطوا الفقراوية ما فيه بأس متعودين على الترشيح حنا تبعتها نقية من الملعب بدق الخشوم غصب

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