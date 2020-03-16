شقيق ياسمين عبدالعزيز يعتذر لمنى فاروق

القاهرة (صدى):

اعتذر الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز، عن هجومه على الممثلة منى فاروق، على خلفية أزمته مش شقيقته.

وقالت منى فاروق : " أنا منى فاروق، حبيت بس أوصلك رسالة الأكونت المزيف اللي كتب عنك وقال ع لساني كلام وإنت رديت بكلام جارح في حقي ده أكونت غير حقيقي وأنا معنديش حساب على فيسبوك"، مضيفة: "وأنا مليش علاقة بالموضوع ده، وهذا للتوضيح فقط".

من جانبه، ردّ وائل عبدالعزيز قائلًا: " تمام وأنا آسف ولازم تبلغي عن أكونت الفيس بوك ده لأنه معروف ومتداول ما بين الناس ومعروف إنه بتاعك بكرر أسفي ".

وانتشرت تصريحات لمنى فاروق تدافع فيها عن ياسمين عبدالعزيز ضد شقيقها، ليرد عليها وائل عبدالعزيز قائلًا: " هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك، عندي سؤال مهم ليكي هو انتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم، صحيتي فاجأة تركبي التريند، حسبنا الله ونعم الوكيل، إن غدًا لناظره قريب " .

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