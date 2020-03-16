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سائق يستدرج الفتيات والنساء لاغتصابهن

Time منذ ساعة
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سائق يستدرج الفتيات والنساء لاغتصابهن

الخرطوم (صدى):
قررت محكمة سودانية سجن، مهندس بيولوجي ويعمل سائق أجرة، بالمؤبد 20 عاما بعد إدانته بالاغتصاب والنهب ضد فتيات وسيدات يستقلن سيارته.

وكانت تفاصيل القضية تقول، أن المتهم كان يقوم باستدراج ضحاياه من النساء والفتيات، والتعدي عليهن بمعاونة فتاة تخفي وجهها تحت النقاب؛ حيث وصل عدد ضحاياه إلى ست ضحايا وفشل في اغتصاب سيدة.

قالت إحدى ضحاياه، أنها كانت في طريق عودتها من الجامعة، فيما اقترحت فتاة تقف بجوارها طلب سيارة بالأجرة مقابل الاشتراك معها في مبلغ الأجرة، وعند منتصف الطريق أوقفت السيارة وترجلت منها، مضيفة أن الفتاة طلبت من السائق تأمين الأبواب خوفا من هروبها.

وأوضحت أن السائق أخرج سلاحًا ناريًا وأشهره في وجهها وطالبها بخلع ملابسها، وأخبرها بأنه يعمل ضابطا برتبة مقدم بإحدى القوات النظامية، ثم اعتدى عليها بالضرب عندما رفضت أن تستجيب لتهديداته وقام بتمزيق ملابسها واغتصابها ونهب حقيبتها.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله و الحمد لله وربنا يوفقكم و الحمد لله علي سلامة البنية
نجاة محمد
طيب و ربنا يستر
فيصل
يا سبحان الله وليش ما تردد الدعاء وحسن التادب مع الله ع السرير الابيض وترى كم هي غالية الصحه ولا قوميز احلى ؟ عالم تافهه بكل ما تعنيه اداب الفطره السليمه
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك
نجاة محمد
ربي يشفيكي و يعافيكي يا بنتي

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