أرامكو تسحب من مخزونات النفط للوصول إلى مستوى قياسي للإمدادات

وكالات (صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، على حرصه على الإبقاء على العمليات وقوة الأوضاع المالية رغم الأوضاع التي يمر بها العالم حاليًا.

وأشار "الناصر"، إلى أنه ليست هناك حاجة لرأسمال إضافي لمواصلة إنتاج 12 مليون برميل يوميا، متابعًا:" سنقوم بإنتاج النفط بالطاقة الإنتاجية القصوى".

وأفاد بأنه بمقدور الشركة الاستمرار في ظل أسعار شديدة الانخفاض للنفط ولأجل طويل، مضيفًا: "أسعار بيعنا للخام تستند إلى أوضاع السوق".

كما أوضح أن الشركة تدرس ما إذا كان بمقدورها مواصلة إنتاج النفط بالطاقة القصوى بعد أبريل، قائلًا: "الوصول إلى الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية المستدامة لا يتطلب إنفاقا رأسماليا إضافيا لمدة 12 شهرا".

وأعرب الرئيس التنفيذي لأرامكو، عن شكوكه في أن إنتاج النفط في مايو أيار سيختلف عن مستواه في أبريل، مؤكدًا أنه يجري حالياً تقييم زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 13 مليون برميل يوميا.

وأضاف الناصر:" سنقوم بسحب 300 ألف برميل يوميا من مخزونات النفط للوصول إلى مستوى قياسي للإمدادات في أبريل".