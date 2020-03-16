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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

Time منذ 35 دقيقة
Views 1220
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 327.67 نقطة ليقفل عند مستوى 5959.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 184 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية, والخليج للتدريب، ووفرة، وزين السعودية، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصادرات، والفخارية، وسيسكو، والرياض، والخزف السعودي، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, وأرامكو السعودية، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك, والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 335.36 نقطة ليقفل عند مستوى 7917.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 753 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اذا هي جضعت سته من رجال الأمن ولا فيهم من صخرها ، انا اشهد انها بطله ..
ابو محمد
اذا هي جضعت سته من رجال الأمن ولا فيهم من صخرها ، انا اشهد انها بطله ..
ابو محمد
طز فيهم ..
ابو عمار
همجي مرتفعه عندهم
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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