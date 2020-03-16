إلزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجازة المرضية والحجر المنزلي

الرياض (صدى):

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، إلزام جميع المنشآت في القطاع الخاص، بمنح إجازة مرضية إجبارية مدتها ( 14 ) يوما على أن لا تحسب من رصيد الإجازات اللفئات الآتية: المرأة الحامل، ومن يعاني من الأمراض التنفسية، ولمن يعانون من نقص المناعة ومستخدم بة مثبطات المناعة، الأورام، ولمن يعانون من الأمراض المزمنة.

وألزمت الوزارة المنشآت، بتطبيق الحجر المنزلي لمدة (14) يوما على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر؛ فضلًا عن إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فورة إلى الرعاية الطبية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه بناء على قرار وزارة الداخلية بتعليق الرحلات الجوية الدولية المسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية لمدة أسبوعين اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هـ الموافق 15 مارس 2020 م؛ فإنه سيتم اعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات او تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة.

وطالبت الوزارة، أصحاب المنشآت للالتزام بهذه القرارات، وترحب الوزارة بأي ملاحظات أو بلاغات من خلال تطبيق "معا للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية ومركز الاتصال الموحد على الرقم "19911" أو من خلال حسابات الوزارة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.