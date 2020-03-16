الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آليات قيام الجهات الحكومية بمهامها خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل لمدة (16) يوما، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد في وزارة التعليم.

وأهابت الوزارة بالجهات الحكومية الالتزام بالآتي تحقيقا للمصلحة العامة وانتظام سير العمل:

أولا: استمرار قيام الجهات الحكومية بمهامها خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل باستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية، التي يمكن من خلالها أن يؤدي الموظفون أعمالهم دون الحاجة إلى الحضور لمقرات العمل، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، ومن ذلك الدليل الاسترشادي للعمل عن بعد الذي أتاحه برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات (هنا).

ثانيا: يكون حضور الموظفين ممن تتطلب مهام عملهم الحضور لمقرات العمل اللحاجة القصوى وفي أضيق نطاق ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.

ثالثا: تعزيز قيام وحدات التواصل المؤسسي بدور فعال بما يضمن التواصل بين منسوبي الجهة ومستفيديها والتوعية بأهمية ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية وأنها لن تؤثر على سير الأعمال، ويمكن لمسؤولي الموارد البشرية وموظفي الجهات الحكومية متابعة ما يستجد حول الموضوع من خلال موقع الوزارة على الانترنت.