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تعليق إجراءات التوسط بالاستقدام للعمالة المنزلية

Time منذ 27 دقيقة
Views 1545
تعليق إجراءات التوسط بالاستقدام للعمالة المنزلية

الرياض (صدى):
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تعليق إجراءات التوسط بالاستقدام للعمالة المنزلية مؤقتاً، عبر نظام التعاقد الإلكتروني وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة، أنه سينحصر تقديم خدمات العمالة المنزلية على العقود التي تكون مدتها شهر أو أكثر ومع عميل واحد، فضلًا عن تعليق العمل بالعقود الأخرى ومنها عقود الساعة واليومي والأسبوعي، كما يجب على المرخص له فحص العمالة المنزلية صحياً والتحقق من سلامتهم قبل تقديم الخدمات والفحص بين كل عقد وآخر.

وقالت أنه سيتم إعفاء المرخص لهم والعملاء من الغرامات المحددة في عقد التوسط التي تكون مستحقة من بعد تاريخ 10 رجب 1441 هـ وحتى إشعار آخر؛ داعية شركات ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بالخطوات الصحية الوقائية للعمالة داخل مقرات الإيواء وقبل تقديم الخدمات للعملاء.

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أحدث التعليقات

زائر
للأسف من الواقع المرير الذي نشاهده أكثر صياح ونياح ونباح وعواء طول اليوم فريق النصر كافة إداريين وإعلاميين وجمهور وبات هذا الأمر واضح للجميع لأن الهلال بطل آسيا وأفريقيا ورابع العالم رافع ضغطهم ومن رد المليليح أصبح الوضع غيرة وحسد وموت غيرة يانصراوي قال عالمي .. أمحق عالمي .. العلمية تحتاج بطولة وليس خرق وميداليات الفالح .
غييييوووورررر
وقت الافتتاح غير مناسب في ظل هذه الظروف
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين بسبب الفقر وقلة اليد دخل الشيطان فحدثت المصيبة
ابو سعيدان
المليليح : مريض نفسي يسجل من ضمن مرضى النصر النفسيين وقريبا يكتب ويرد من شهار بالطائف .....
نصراوي سابق
للأسف يخرج لنا مريض نفسي جديد من أسرة النصر يتحدث عن الإعلام الرياضي .. عندما نجد شخصية نصراوية رياضية مثل الوليد بن بدر ضحك على بعض اللأعبين وجلبهم للنصر وأكل حقوقهم وعند مطالبتهم بحقهم يهددهم بالقوة ومنهم علي يزيد الذي فضحه في الأعلام والقنوات الرياضية على الهواء مباشرة قبل 3 سنوات ويطالب بحقه . ووالدة على يزيد تدعي وتتحسب لله على من أكل حقوق أبنها . للأسف ياتي ليقدم لنا المثالية في رأيه المفلس جاء ليطبل ويزمر لناديه النصر ..!!!!!!!!!!!!

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