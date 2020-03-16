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"الفراج" يحدد موعد البت في دوري المحترفين

Time منذ 39 دقيقة
Views 1909
"الفراج" يحدد موعد البت في دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
توقع الإعلامي الرياضي وليد الفراج عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير دوري المحترفين قبل بداية أبريل المقبل ، وذلك لحين الإنتهاء من دراسة الأوضاع الصحية .

وقال "الفراج " في تغريدة لع عبر حسابه الرسمي على " تويتر " : من غير المنطقي الحديث في هذا الوقت عن كيفية حسم المسابقات الرياضية المحلية ونحن لا نزال في بداية تعليق الأنشطة، القرار ليس رياضيا الآن .

وتابع : في تقديري سنحتاج أسبوعين لتقييم الموقف الصحي وعدد الإصابات وبعدها ننتظر رأي اللجنة الحكومية المختصة، لا يوجد قرار نهائي في تصوري قبل 1 أبريل المقبل .

وحدد السيناريوهات المتوقعة لحسم الموسم الحالي ، وذلك من خلال الإيقاف الطويل أو إلغاء للنتائج أو تسمية للأبطال وفق الموقف الراهن .

وأضاف : لن يكون حاله خاصة بكل بلد، أظن أن الدول ستتخذ قراراتها بعد مناقشة مع الفيفا واتحاداتها القارية ، دعونا ننتظر بقية مارس ونرى ماذا سيحدث ؟.

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أحدث التعليقات

زائر
للأسف من الواقع المرير الذي نشاهده أكثر صياح ونياح ونباح وعواء طول اليوم فريق النصر كافة إداريين وإعلاميين وجمهور وبات هذا الأمر واضح للجميع لأن الهلال بطل آسيا وأفريقيا ورابع العالم رافع ضغطهم ومن رد المليليح أصبح الوضع غيرة وحسد وموت غيرة يانصراوي قال عالمي .. أمحق عالمي .. العلمية تحتاج بطولة وليس خرق وميداليات الفالح .
غييييوووورررر
وقت الافتتاح غير مناسب في ظل هذه الظروف
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين بسبب الفقر وقلة اليد دخل الشيطان فحدثت المصيبة
ابو سعيدان
المليليح : مريض نفسي يسجل من ضمن مرضى النصر النفسيين وقريبا يكتب ويرد من شهار بالطائف .....
نصراوي سابق
للأسف يخرج لنا مريض نفسي جديد من أسرة النصر يتحدث عن الإعلام الرياضي .. عندما نجد شخصية نصراوية رياضية مثل الوليد بن بدر ضحك على بعض اللأعبين وجلبهم للنصر وأكل حقوقهم وعند مطالبتهم بحقهم يهددهم بالقوة ومنهم علي يزيد الذي فضحه في الأعلام والقنوات الرياضية على الهواء مباشرة قبل 3 سنوات ويطالب بحقه . ووالدة على يزيد تدعي وتتحسب لله على من أكل حقوق أبنها . للأسف ياتي ليقدم لنا المثالية في رأيه المفلس جاء ليطبل ويزمر لناديه النصر ..!!!!!!!!!!!!

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