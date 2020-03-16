"الفراج" يحدد موعد البت في دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):

توقع الإعلامي الرياضي وليد الفراج عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير دوري المحترفين قبل بداية أبريل المقبل ، وذلك لحين الإنتهاء من دراسة الأوضاع الصحية .

وقال "الفراج " في تغريدة لع عبر حسابه الرسمي على " تويتر " : من غير المنطقي الحديث في هذا الوقت عن كيفية حسم المسابقات الرياضية المحلية ونحن لا نزال في بداية تعليق الأنشطة، القرار ليس رياضيا الآن .

وتابع : في تقديري سنحتاج أسبوعين لتقييم الموقف الصحي وعدد الإصابات وبعدها ننتظر رأي اللجنة الحكومية المختصة، لا يوجد قرار نهائي في تصوري قبل 1 أبريل المقبل .

وحدد السيناريوهات المتوقعة لحسم الموسم الحالي ، وذلك من خلال الإيقاف الطويل أو إلغاء للنتائج أو تسمية للأبطال وفق الموقف الراهن .

وأضاف : لن يكون حاله خاصة بكل بلد، أظن أن الدول ستتخذ قراراتها بعد مناقشة مع الفيفا واتحاداتها القارية ، دعونا ننتظر بقية مارس ونرى ماذا سيحدث ؟.