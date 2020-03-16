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بالفيديو.. اتهام فتاة وشقيقها باغتصاب طفلة

Time منذ 3 ساعات
Views 992
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بالفيديو.. اتهام فتاة وشقيقها باغتصاب طفلة

مليكة فؤاد (صدى):
شهدت المغرب حادث غريب من نوعه بقيام فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا وشقيقها البالغ من العمر 12 عامًا، باغتصاب طفلة 10 سنوات كانت تستقبلها الفتاة لمساعدتها في الدراسة.

ويعيش الأسرتان في نفس المنزل، فيما تعاني الابنة ذات 10 سنوات من صعوبات في النطق لتطلب والدتها من الفتاة جارتها بمساعدتها وأخذت تستقبل الطفلة لشهور متتالية؛ ليتم اتهامها بعد ذلك بالاعتداء على الطفلة.

وأوضح والد الطفلة "المعتدى عليها" إنه: "في 13 من يناير الماضي، كنت اشتغل في السوق فإذا بي أتلقى اتصالا من زوجتي تطلب مني أن أحضر على وجه السرعة بسبب وجود مشكل كبير يتعلق بتعرض ابنتي ذات العشر سنوات للاعتداء".

وأضاف: " حين القدوم إلى البيت حاولت الاستفسار من ابنتي سألتها عن ما الذي حدث، فأخبرتني أن ابنة الجيران هي من اعتدت عليها، وحينما ذهبت إلى الطبيب أخبرني بأن الفتاة مورس عليها نوع من العنف نتج عنه تعفن " .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله و الحمد لله وربنا يوفقكم و الحمد لله علي سلامة البنية
نجاة محمد
طيب و ربنا يستر
فيصل
يا سبحان الله وليش ما تردد الدعاء وحسن التادب مع الله ع السرير الابيض وترى كم هي غالية الصحه ولا قوميز احلى ؟ عالم تافهه بكل ما تعنيه اداب الفطره السليمه
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك
نجاة محمد
ربي يشفيكي و يعافيكي يا بنتي

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