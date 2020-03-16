بالفيديو.. اتهام فتاة وشقيقها باغتصاب طفلة

مليكة فؤاد (صدى):

شهدت المغرب حادث غريب من نوعه بقيام فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا وشقيقها البالغ من العمر 12 عامًا، باغتصاب طفلة 10 سنوات كانت تستقبلها الفتاة لمساعدتها في الدراسة.

ويعيش الأسرتان في نفس المنزل، فيما تعاني الابنة ذات 10 سنوات من صعوبات في النطق لتطلب والدتها من الفتاة جارتها بمساعدتها وأخذت تستقبل الطفلة لشهور متتالية؛ ليتم اتهامها بعد ذلك بالاعتداء على الطفلة.

وأوضح والد الطفلة "المعتدى عليها" إنه: "في 13 من يناير الماضي، كنت اشتغل في السوق فإذا بي أتلقى اتصالا من زوجتي تطلب مني أن أحضر على وجه السرعة بسبب وجود مشكل كبير يتعلق بتعرض ابنتي ذات العشر سنوات للاعتداء".

وأضاف: " حين القدوم إلى البيت حاولت الاستفسار من ابنتي سألتها عن ما الذي حدث، فأخبرتني أن ابنة الجيران هي من اعتدت عليها، وحينما ذهبت إلى الطبيب أخبرني بأن الفتاة مورس عليها نوع من العنف نتج عنه تعفن " .