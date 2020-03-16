بالفيديو.. طريقة استعادة كلمة المرور لحساب ولي الأمر على نظام نور

الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم طريقة استعادة ولي الأمر لكلمة المرور في حسابه على نظام نور ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- الدخول على صفحة نظام نور واختيار " هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم " .

2- تعبئة البيانات المطلوبة " رقم هوية ولي الأمر ، رمز التحقق " ثم التالي .

3- يظهر لولي الأمر خيارين لإستعادة كلمة المرور برقم الجوال أو البريد الإلكتروني المسجل في بياناته السابقة .

4- يظهر رابط يتيح إمكانية تغيير البريد الإلكتروني ورقم الجوال لتحديث بيانات الإتصال .

بعد اكتمال تعبئة البيانات تُرسل لولي الأمر رسالة لتحديث كلمة المرور على الجوال كرسالة نصية ، أو على الإيميل كرابط ، ويختار ولي الأمر رقم سري جديد ليمكنه الدخول على حسابه .