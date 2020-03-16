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تعقيم وتطهير محطات قطار الحرمين السريع

Time منذ ساعة
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تعقيم وتطهير محطات قطار الحرمين السريع

جدة (صدى):
اعتمد مشروع قطار الحرمين السريع سلسلة من الإجراءات الوقائية تماشيًا مع الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المملكة.

وأوضح المشروع، أنه تم تعقيم وتطهير مكونات المشروع من محطات، والمرافق العامة داخل المحطات، ومنصات المغادرة والوصول، والقطارات وتجهيزات عرباتها بالكامل .

ويأتي الإجراء الوقائي من إدارة المشروع لضمان أعلى مستويات السلامة في الجانب الصحي، وبما يحقق اشتراطات المملكة في الجانب الوقائي لوسائل النقل.

كما تتولى فرق العمل الوقائي يومياً تحقيق أدّق الاشتراطات الصحية عبر التعقيم والتطهير لكافة المحطات ومرافقها وتجهيزات عربات القطارات الداخلية على اختلافها، حرصاً من إدارة مشروع ‫قطار الحرمين السريع على سلامة المسافرين .

يُذكر أن المشروع نوّه في وقتٍ سابق لضيوفه بلغات متعددة عبر حساب قطار الحرمين على منصات تويتر، عن حرصه على تحقيق أعلى الاشتراطات الوقائية، بالنظر إلى ما يشهده المشروع من إقبال متزايد من المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية .

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أحدث التعليقات

زائر
للأسف من الواقع المرير الذي نشاهده أكثر صياح ونياح ونباح وعواء طول اليوم فريق النصر كافة إداريين وإعلاميين وجمهور وبات هذا الأمر واضح للجميع لأن الهلال بطل آسيا وأفريقيا ورابع العالم رافع ضغطهم ومن رد المليليح أصبح الوضع غيرة وحسد وموت غيرة يانصراوي قال عالمي .. أمحق عالمي .. العلمية تحتاج بطولة وليس خرق وميداليات الفالح .
غييييوووورررر
وقت الافتتاح غير مناسب في ظل هذه الظروف
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين بسبب الفقر وقلة اليد دخل الشيطان فحدثت المصيبة
ابو سعيدان
المليليح : مريض نفسي يسجل من ضمن مرضى النصر النفسيين وقريبا يكتب ويرد من شهار بالطائف .....
نصراوي سابق
للأسف يخرج لنا مريض نفسي جديد من أسرة النصر يتحدث عن الإعلام الرياضي .. عندما نجد شخصية نصراوية رياضية مثل الوليد بن بدر ضحك على بعض اللأعبين وجلبهم للنصر وأكل حقوقهم وعند مطالبتهم بحقهم يهددهم بالقوة ومنهم علي يزيد الذي فضحه في الأعلام والقنوات الرياضية على الهواء مباشرة قبل 3 سنوات ويطالب بحقه . ووالدة على يزيد تدعي وتتحسب لله على من أكل حقوق أبنها . للأسف ياتي ليقدم لنا المثالية في رأيه المفلس جاء ليطبل ويزمر لناديه النصر ..!!!!!!!!!!!!

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