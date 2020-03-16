calendar

إطلاق آلية تطبيق إجراءات العمل عن بعد في الجهات الحكومية

Time منذ ساعة
Views 1535
إطلاق آلية تطبيق إجراءات العمل عن بعد في الجهات الحكومية

الرياض (صدى):
أطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) "آلية تطبيق إجراءات العمل عن بعد في الجهات الحكومية"، بهدف دعم الجهات الحكومية في تبني العمل عن بعد، تماشياً مع توجهات حكومة المملكة القاضية بتعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية، وللحفاظ على وتيرة العمل في تلك الجهات دون انقطاع مع ضمان أعلى مستويات تقديم الخدمات، حيث وفر البرنامج آليات تطبيق إجراءات العمل عن بعد في الجهات الحكومية، عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات هنا ، حيث يقدم البرنامج من خلال هذه الآلية مجموعة السياسات والإجراءات التي يجب على الجهة الحكومية تبنيها, بالإضافة إلى معلومات عن أنظمة العمل وقنوات التواصل التي ينبغي للجهات توفيرها لتمكين الموظفين من العمل عن بعد.

وقد وفر البرنامج عبر هذه الآلية مجموعة من أهم أدوات العمل التشاركي مجاناً، إذ يمكن للجهات الحكومية استخدامها كأنظمة تقنية في حال تم العمل عن بعد، وذلك بالتعاون مع الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول التقنية، إضافة إلى اقتراح البرامج التدريبية التي تساهم في تبني هذا المفهوم، والتي تقدمها بوابة (دروب) التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ولتحقيق استفادة الجهات الحكومية من هذه الإجراءات، قام برنامج (يسّر) بتوفير قنوات للدعم والمساندة، حيث يمكن لأي جهة تقديم استفساراتها من خلال الاتصال بالرقم الخاص بدعم بوابة قيادات تقنية المعلومات 199091 بالإضافة إلى التوجه لمركز تفاعل المواطنين – آمر، للاستفادة من خدمات الدعم التي يقدمها المركز عبر الرقم 199099 أو زيارة الموقع الإلكتروني هنا .

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود برنامج (يسّر) لتمكين كافة الجهات الحكومية من المضي في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، وزيادة استخدام التطبيقات الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الوطني بما يوفر بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
للأسف من الواقع المرير الذي نشاهده أكثر صياح ونياح ونباح وعواء طول اليوم فريق النصر كافة إداريين وإعلاميين وجمهور وبات هذا الأمر واضح للجميع لأن الهلال بطل آسيا وأفريقيا ورابع العالم رافع ضغطهم ومن رد المليليح أصبح الوضع غيرة وحسد وموت غيرة يانصراوي قال عالمي .. أمحق عالمي .. العلمية تحتاج بطولة وليس خرق وميداليات الفالح .
غييييوووورررر
وقت الافتتاح غير مناسب في ظل هذه الظروف
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين بسبب الفقر وقلة اليد دخل الشيطان فحدثت المصيبة
ابو سعيدان
المليليح : مريض نفسي يسجل من ضمن مرضى النصر النفسيين وقريبا يكتب ويرد من شهار بالطائف .....
نصراوي سابق
للأسف يخرج لنا مريض نفسي جديد من أسرة النصر يتحدث عن الإعلام الرياضي .. عندما نجد شخصية نصراوية رياضية مثل الوليد بن بدر ضحك على بعض اللأعبين وجلبهم للنصر وأكل حقوقهم وعند مطالبتهم بحقهم يهددهم بالقوة ومنهم علي يزيد الذي فضحه في الأعلام والقنوات الرياضية على الهواء مباشرة قبل 3 سنوات ويطالب بحقه . ووالدة على يزيد تدعي وتتحسب لله على من أكل حقوق أبنها . للأسف ياتي ليقدم لنا المثالية في رأيه المفلس جاء ليطبل ويزمر لناديه النصر ..!!!!!!!!!!!!

أخر الأخبار

قتل زوجته ولف جثتها في "حقيبة النوم" وألقى بها في الصحراء !
قتل زوجته ولف جثتها في "حقيبة النوم" وألقى بها في الصحراء !
Time منذ 22 ثانية Views 10
شاهد.. فيديو ساخر عن باذنجان يتساقط من السماء في إيران
شاهد.. فيديو ساخر عن باذنجان يتساقط من السماء في إيران
Time منذ 10 دقائق Views 363
بالفيديو.. الطلاب يتفاعلون مع شيوخهم في حلقات تحفيظ القرآن عن بعد
بالفيديو.. الطلاب يتفاعلون مع شيوخهم في حلقات تحفيظ القرآن عن بعد
Time منذ 13 دقيقة Views 1201
المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية يستقبل حفيده الأول
المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية يستقبل حفيده الأول
Time منذ 14 دقيقة Views 1108
خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء
خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء
Time منذ 19 دقيقة Views 1230
تعليق إجراءات التوسط بالاستقدام للعمالة المنزلية
تعليق إجراءات التوسط بالاستقدام للعمالة المنزلية
Time منذ 25 دقيقة Views 1526
بيانات هامة يجب تواجدها على السلعة قبل الشراء
بيانات هامة يجب تواجدها على السلعة قبل الشراء
Time منذ 28 دقيقة Views 1403
السماح لجميع الوافدين في الكويت بالمغادرة
السماح لجميع الوافدين في الكويت بالمغادرة
Time منذ 28 دقيقة Views 1723
بالفيديو.. اتهام فتاة وشقيقها باغتصاب طفلة
بالفيديو.. اتهام فتاة وشقيقها باغتصاب طفلة
Time منذ 31 دقيقة Views 354
"الفراج" يحدد موعد البت في دوري المحترفين
"الفراج" يحدد موعد البت في دوري المحترفين
Time منذ 37 دقيقة Views 1884