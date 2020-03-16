«هند محمد» تروي تجربتها كأول ممثلة سينمائية سعودية

أميرة خالد (صدى):

روت الفنانة هند محمد، تجربتها عن كونها أول ممثلة سينمائية سعودية؛ حيث شاركت في فيلم "كيف الحال "، فضلًا عن مجموعة من الأفلام القصيرة الأخرى.

وقالت هند محمد: " التجربة هي سبب معرفتنا للشيء، وبالتأكيد استفدتُ منها، وشاركتُ في العديد من الأفلام السينمائية، القصيرة منها والطويلة، وكان الفيلم السينمائي المميز بالنسبة لي هو فيلم صدى، وكنت أجسّد شخصية فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. شتان بين العمل التلفزيوني والسينمائي ".

وتعتبر هند محمد أول مواطنة تشارك في مهرجان الجنادرية، عبر تقديمها أوبريت "شمس الشموس"، مع راشد الشمراني وحسن عسيري؛ حيث أكدت أن: " المشاركة بمهرجان الجنادرية كانت تجربة جميلة ومميزة، فالأوبريت كان من كلمات ​الأمير بدر بن عبد المحسن​، وهو من الشعراء المميزين " .

وأضافت: " يُعَدُّ مهرجان الجنادرية من المهرجانات المتميزة، ويُقام سنويًّا وليس بشكل عابر، ومرتادوه من كل أنحاء المملكة، وكان لي الشرف أن أكون أول سعودية تشارك بهذا المهرجان، حقاً أسعدتني المشاركة " .

وتابعت: " الدراما السعودية "مُصابة بالنهوض، مع مراعاة كلمة "مصابة"، والتي "أقصد بها أن الدراما السعودية إعصارٌ لا يهدأ، وقد نرى الكثير من الأعمال الدرامية، ولكن الجودة والنصوص والمضمون وطابع التقديم هو ما تحتاجه، كي تزيل عنها الإصابة بأنفلونزا التقديم وحسب " .