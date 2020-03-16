بالفيديو.. مصريون بالكويت يعلنون "حرب كورونا" على أنغام النشيد الوطني الكويتي

خالد الظفيري (صدى):

وثق مقطع فيديو موقف شهم لوافدين من الجنسية المصرية بالكويت ، معلنين تضامنهم مع الكويت حكومةًوشعباً فيما أسموه " حرب كورونا " .

وقال المواطن المصري بالكويت في مشهد يجمعه مع عدد من المصريين والكويتيين الذين أعربوا عن سعادتهم بموقفهم ، قائلاً : مع الحكومة الكويتية تحية لأهل الكويت كلنا مشاركين في حرب الكورونا .

وأضاف : أننا كوافدين بالكويت مثل أهلها أي قرار تتخذه حكومة الكويت على راسنا من فوق ، تحية خاصة من أهل الصعيد الموجودين بالكويت .

واصطف المصريون في مشهد معبر وهم يرتدون الكمامات مؤدين التحية العسكرية لحكومة الكويت على أنغام النشيد الوطني الكويتي ، ليعلنوا "حرب كورونا " .