calendar

بالفيديو.. مصريون بالكويت يعلنون "حرب كورونا" على أنغام النشيد الوطني الكويتي

Time منذ 6 ساعات
Views 1023
Comment 2
بالفيديو.. مصريون بالكويت يعلنون "حرب كورونا" على أنغام النشيد الوطني الكويتي

خالد الظفيري (صدى):
 

وثق مقطع فيديو موقف شهم لوافدين من الجنسية المصرية بالكويت ، معلنين تضامنهم مع الكويت حكومةًوشعباً فيما أسموه " حرب كورونا " .

وقال المواطن المصري بالكويت في مشهد يجمعه مع عدد من المصريين والكويتيين الذين أعربوا عن سعادتهم بموقفهم ، قائلاً : مع الحكومة الكويتية تحية لأهل الكويت كلنا مشاركين في حرب الكورونا .

وأضاف : أننا كوافدين بالكويت مثل أهلها أي قرار تتخذه حكومة الكويت على راسنا من فوق ، تحية خاصة من أهل الصعيد الموجودين بالكويت .

واصطف المصريون في مشهد معبر وهم يرتدون الكمامات مؤدين التحية العسكرية لحكومة الكويت على أنغام النشيد الوطني الكويتي ، ليعلنوا "حرب كورونا " .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله و الحمد لله وربنا يوفقكم و الحمد لله علي سلامة البنية
نجاة محمد
طيب و ربنا يستر
فيصل
يا سبحان الله وليش ما تردد الدعاء وحسن التادب مع الله ع السرير الابيض وترى كم هي غالية الصحه ولا قوميز احلى ؟ عالم تافهه بكل ما تعنيه اداب الفطره السليمه
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك
نجاة محمد
ربي يشفيكي و يعافيكي يا بنتي

أخر الأخبار

بالفيديو.. مايكروسوفت تزيح الستار عن مواصفات مذهلة لـ Xbox Series X
بالفيديو.. مايكروسوفت تزيح الستار عن مواصفات مذهلة لـ Xbox Series X
Time منذ 6 دقائق Views 1108
استمرار الرياح على الرياض
استمرار الرياح على الرياض
Time منذ 9 دقائق Views 1124
مطعم يُمازح زبائنه: "لا تقلقوا من تغيُّر المذاق فقد غسلنا أيدينا قبل الطهو "
مطعم يُمازح زبائنه: "لا تقلقوا من تغيُّر المذاق فقد غسلنا أيدينا قبل الطهو "
Time منذ 10 دقائق Views 126
إعفاء المستأجرين من الرسوم في الأفلاج
إعفاء المستأجرين من الرسوم في الأفلاج
Time منذ 12 دقيقة Views 1206
الأولمبية تطلق «تمرن بالبيت» للحفاظ على لياقة الرياضيين
الأولمبية تطلق «تمرن بالبيت» للحفاظ على لياقة الرياضيين
Time منذ 16 دقيقة Views 1228
البنوك تبدأ العمل عن بعد
البنوك تبدأ العمل عن بعد
Time منذ 18 دقيقة Views 1310
هيونداي اكسنت 2021 بتصميم رياضي ومحرك قوي
هيونداي اكسنت 2021 بتصميم رياضي ومحرك قوي
Time منذ 23 دقيقة Views 1142
سفارة المملكة فى قبرص تطلب من المواطنين تسجيل جوزات سفرهم 
سفارة المملكة فى قبرص تطلب من المواطنين تسجيل جوزات سفرهم 
Time منذ 25 دقيقة Views 1227
بالفيديو.. محمد عبده: الخلاف بين أحلام وأصالة سيزول قريبا
بالفيديو.. محمد عبده: الخلاف بين أحلام وأصالة سيزول قريبا
Time منذ 28 دقيقة Views 1216
وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام
وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام
Time منذ 31 دقيقة Views 1275