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تقليل ساعات العمل يساعد على زيادة الإنتاج

Time منذ 6 ساعات
Views 465
تقليل ساعات العمل يساعد على زيادة الإنتاج

أميرة خالد (صدى):
اكتشف الخبراء أن تقليل ساعات العمل سيساعد في زيادة الإنتاجية، والتقليل من إصابة الموظفين بالإرهاق.

وقال مختص، إن العمل لفترة أقصر سيحدث ثورة في الطريقة التي تؤدي بها شركتك الأمور، مشيرا إلى أن فهم ساعات العمل بالشكل الصحيح قد يوفر حلا لعدم المساواة بين الجنسين، وقد يعزز الإنتاجية والأرباح والابتكار للشركات.

وتابع بأن أماكن العمل بدت عازمة جدا على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد خلال عدد أقل من الساعات، لدرجة أن الانتقال إلى ساعات أقصر يبدو أنه يحقق نتائج عكسية، من خلال تجارب أجرتها بعض الشركات.

وبناء على ذلك قررت شركة بلو ستريت كابيتال، تنفيذ التجربة وقررت خفض ساعات الدوام اليومي إلى 5 ساعات فقط، وكان نتيجتها زيادة مبيعات الشركة 30 % وعلى مدى 3 أعوام ضاعفت التمويل وقوة العمل.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله و الحمد لله وربنا يوفقكم و الحمد لله علي سلامة البنية
نجاة محمد
طيب و ربنا يستر
فيصل
يا سبحان الله وليش ما تردد الدعاء وحسن التادب مع الله ع السرير الابيض وترى كم هي غالية الصحه ولا قوميز احلى ؟ عالم تافهه بكل ما تعنيه اداب الفطره السليمه
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك
نجاة محمد
ربي يشفيكي و يعافيكي يا بنتي

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