فتاة تتظاهر بكونها بنت ذوات للفوز بعريس

القاهرة (صدى):

روى رجل مصري تفاصيل خداع زوجته له عندما أوهمته بأنها من عائلة راقية، فيما اتضح بعد ذلك أن والدها مسجل خطر.

وأوضح الرجل أنه تعرف على زوجته أثناء عمله بشركة السياحة، حيث قابلها خلال إحدى الرحلات السياحية، مضيفا أن زوجته تظاهرت امامه بأنها واقعة في حبه، وأنها من عائلة راقية.

وأضاف أن زوجته اخبرته قبل الزواج أن والدها يعيش في الكويت، وباقي عائلتها في السعودية، وأنها ظلت مع جدتها في مصر لأنها تحب ذلك.

وتابع أنه وجد بعد عدة أشهر أن تصرفاتها أصبحت غريبة، فحاول أن يتعرف على السبب إلى أنه اكتشف أن كل ما قالته له مجرد أكاذيب، حيث كانت من سكان الأحياء الشعبية، ووالدها مسجل خطر، واخواتها يمتهنون السرقة.

وأضاف أنه زوجته انكرت تلك الحقائق في بداية الأمر إلا انها اعترفت في النهاية أنها خدعته من أجل العيش في حياة أفضل من الحياة التى تعيشها وسط المساكن الشعبية، مؤكدًا أنه صدم مما قالته، وقرر الذهاب لمحكمة الأسرة لطلب فسخ عقد الزواج معها.