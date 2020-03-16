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فتاة تتظاهر بكونها بنت ذوات للفوز بعريس

Time منذ 7 ساعات
Views 1923
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فتاة تتظاهر بكونها بنت ذوات للفوز بعريس

القاهرة (صدى):
روى رجل مصري تفاصيل خداع زوجته له عندما أوهمته بأنها من عائلة راقية، فيما اتضح بعد ذلك أن والدها مسجل خطر.

وأوضح الرجل أنه تعرف على زوجته أثناء عمله بشركة السياحة، حيث قابلها خلال إحدى الرحلات السياحية، مضيفا أن زوجته تظاهرت امامه بأنها واقعة في حبه، وأنها من عائلة راقية.

وأضاف أن زوجته اخبرته قبل الزواج أن والدها يعيش في الكويت، وباقي عائلتها في السعودية، وأنها ظلت مع جدتها في مصر لأنها تحب ذلك.

وتابع أنه وجد بعد عدة أشهر أن تصرفاتها أصبحت غريبة، فحاول أن يتعرف على السبب إلى أنه اكتشف أن كل ما قالته له مجرد أكاذيب، حيث كانت من سكان الأحياء الشعبية، ووالدها مسجل خطر، واخواتها يمتهنون السرقة.

وأضاف أنه زوجته انكرت تلك الحقائق في بداية الأمر إلا انها اعترفت في النهاية أنها خدعته من أجل العيش في حياة أفضل من الحياة التى تعيشها وسط المساكن الشعبية، مؤكدًا أنه صدم مما قالته، وقرر الذهاب لمحكمة الأسرة لطلب فسخ عقد الزواج معها.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله و الحمد لله وربنا يوفقكم و الحمد لله علي سلامة البنية
نجاة محمد
طيب و ربنا يستر
فيصل
يا سبحان الله وليش ما تردد الدعاء وحسن التادب مع الله ع السرير الابيض وترى كم هي غالية الصحه ولا قوميز احلى ؟ عالم تافهه بكل ما تعنيه اداب الفطره السليمه
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك
نجاة محمد
ربي يشفيكي و يعافيكي يا بنتي

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