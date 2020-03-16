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بالفيديو.. عائلة تحتفل بعيد ميلاد أحد أفرادها من شرفات الحجر الصحي

Time منذ 7 ساعات
Views 453
بالفيديو.. عائلة تحتفل بعيد ميلاد أحد أفرادها من شرفات الحجر الصحي

بيروت (صدى):
لم يمنع الحجر الصحي أن تحتفل عائلة لبنانية بعيد ميلاد أحد أفرادها، والاحتفال تم تصويره من شرفة الحجر.

وأظهر الفيديو العائلة، وهم ينشدون الأغاني ،مع مشاركة جيرانهم الاحتفال بعيد الميلاد من الشرفات.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله و الحمد لله وربنا يوفقكم و الحمد لله علي سلامة البنية
نجاة محمد
طيب و ربنا يستر
فيصل
يا سبحان الله وليش ما تردد الدعاء وحسن التادب مع الله ع السرير الابيض وترى كم هي غالية الصحه ولا قوميز احلى ؟ عالم تافهه بكل ما تعنيه اداب الفطره السليمه
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك
نجاة محمد
ربي يشفيكي و يعافيكي يا بنتي

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