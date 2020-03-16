بالفيديو.. عائلة تحتفل بعيد ميلاد أحد أفرادها من شرفات الحجر الصحي

بيروت (صدى):

لم يمنع الحجر الصحي أن تحتفل عائلة لبنانية بعيد ميلاد أحد أفرادها، والاحتفال تم تصويره من شرفة الحجر.

وأظهر الفيديو العائلة، وهم ينشدون الأغاني ،مع مشاركة جيرانهم الاحتفال بعيد الميلاد من الشرفات.