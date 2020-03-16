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"الصندوق العقاري" يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونيا عن بُعد

Time منذ 9 دقائق
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"الصندوق العقاري" يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونيا عن بُعد

الرياض (صدى):
دعا صندوق التنمية العقارية، المواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع اجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروعه حول المملكة، يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على إنجاز الاجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، في بيان صحافي اليوم، إنه لا حاجة للمواطن إلى مراجعة فروع الصندوق ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني هنا ، لإنهاء إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.

وأشار العصيمي، إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهل إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد 199088، والذي يستقبل جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.

وبين العصيمي أن الخدمات الإلكترونية تشمل خدمة المستشار العقاري، الاستعلام الشامل، خدمات التمويل المدعوم، طلب دعم على تمويل عقاري قائم ، تحديث البيانات الشخصية، طلب صرف دفعة، إصدار الفواتير والسداد، إخلاء طرف، حجز المواعيد، الحصول على صورة الصك، تحديث البيانات الشخصية، تحديث الآيبان، تحديث بيانات المقترض لدى سمه، الاستعلام عن الطلب إعفاء متوفي، الكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية، اتخذ في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في كافة فروعه بالمملكة، إضافة إلى مساهمته المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه بمخاطر فايروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*يلوموني بحبي للشعب السوداني العظيم🌹حبايبنا السوادنه كرم واخلاق وطيبة وناس بخافو ربهم من واقع عايشه مع سوادنه اصحاب لنا حتى الزول حق المخيم رجل مضياف وسمح وابتسامته على وجه ونعم الرجال* الشعب السوداني يحب السعودية واهلها ويغار عليها من وازع إسلامي وعادات لأنهم أهل الكرم والمحبه والتسامح.
مغرم
طيب والكويتيه الي تقول اكتشفت علاج شرب المابكثره شكل عندها مستودع مويه تبي تص فه هههههههههه بعدين انتوا يا امريكان الي نشرتوه اكيد عندكم علاج ولكن تبون المرض يتفشا في العالم حتى تكسبون مليا رات
مغرم
طيب والكويتيه الي تقول اكتشفت علاج شرب المابكثره شكل عندها مستودع مويه تبي تص فه هههههههههه بعدين انتوا يا امريكان الي نشرتوه اكيد عندكم علاج ولكن تبون المرض يتفشا في العالم حتى تكسبون مليا رات
ناصر
الله يقطعهم في المغرب بلاد الزين ويعودون على الشايب الفرنسي عطوه فرنسي وشرموها له
غييييوووورررر
الله اعلم بالحقيقه يالفرنسي لانكم شواذ نسأل الله العافيه ماقول غير اللهم اصلح احوال المسلمين

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