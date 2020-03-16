calendar

القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ 11 دقيقة
Views 1192
القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مايكل دي هيغينز، رئيس إيرلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مايكل دي هيغينز رئيس إيرلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*يلوموني بحبي للشعب السوداني العظيم🌹حبايبنا السوادنه كرم واخلاق وطيبة وناس بخافو ربهم من واقع عايشه مع سوادنه اصحاب لنا حتى الزول حق المخيم رجل مضياف وسمح وابتسامته على وجه ونعم الرجال* الشعب السوداني يحب السعودية واهلها ويغار عليها من وازع إسلامي وعادات لأنهم أهل الكرم والمحبه والتسامح.
مغرم
طيب والكويتيه الي تقول اكتشفت علاج شرب المابكثره شكل عندها مستودع مويه تبي تص فه هههههههههه بعدين انتوا يا امريكان الي نشرتوه اكيد عندكم علاج ولكن تبون المرض يتفشا في العالم حتى تكسبون مليا رات
مغرم
طيب والكويتيه الي تقول اكتشفت علاج شرب المابكثره شكل عندها مستودع مويه تبي تص فه هههههههههه بعدين انتوا يا امريكان الي نشرتوه اكيد عندكم علاج ولكن تبون المرض يتفشا في العالم حتى تكسبون مليا رات
ناصر
الله يقطعهم في المغرب بلاد الزين ويعودون على الشايب الفرنسي عطوه فرنسي وشرموها له
غييييوووورررر
الله اعلم بالحقيقه يالفرنسي لانكم شواذ نسأل الله العافيه ماقول غير اللهم اصلح احوال المسلمين

أخر الأخبار

"الصندوق العقاري" يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونيا عن بُعد
"الصندوق العقاري" يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونيا عن بُعد
Time منذ 8 دقائق Views 1222
القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
Time منذ 11 دقيقة Views 1192
بالفيديو.. رابح صقر يوجه رسالة لجمهوره بالمملكة
بالفيديو.. رابح صقر يوجه رسالة لجمهوره بالمملكة
Time منذ 16 دقيقة Views 1235
بالفيديو.. قصة احتجاز الملك سلمان وهو صغير في غرفة خاصة بقصر المربع
بالفيديو.. قصة احتجاز الملك سلمان وهو صغير في غرفة خاصة بقصر المربع
Time منذ 32 دقيقة Views 1938
بدء أعمال إزالة مدينة الملك فهد الساحلية بجدة
بدء أعمال إزالة مدينة الملك فهد الساحلية بجدة
Time منذ 38 دقيقة Views 1814
وفاة عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني
وفاة عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني
Time منذ 45 دقيقة Views 1530
«الجوازات» : 5 ضوابط يجب توفرها عند تسجيل هروب العمالة المنزلية
«الجوازات» : 5 ضوابط يجب توفرها عند تسجيل هروب العمالة المنزلية
Time منذ 49 دقيقة Views 1645
بالفيديو.. دودج تستعد لإطلاق سيارتها العملاقة
بالفيديو.. دودج تستعد لإطلاق سيارتها العملاقة
Time منذ 55 دقيقة Views 1177
أبرز التوقفات التي شهدتها الكرة السعودية عبر التاريخ
أبرز التوقفات التي شهدتها الكرة السعودية عبر التاريخ
Time منذ ساعة Views 1802
آخر المستجدات في واقعة الدهس المتعمد لشاب بمكة
آخر المستجدات في واقعة الدهس المتعمد لشاب بمكة
Time منذ ساعة Views 2390