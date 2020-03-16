calendar

«المرور» يوسع دائرة التحقيق في حادثة دهس شاب متعمد بمكة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1414
«المرور» يوسع دائرة التحقيق في حادثة دهس شاب متعمد بمكة

مكة المكرمة (صدى):
يواصل مرور العاصمة ، تحقيقاته في حادثة دهس شبه متعمد لشاب، في حي الشوقية بالعاصمة المقدسة والتحقيق مع والد المتهم وأصدقاء ابنه.

وقال والد المجني، بأنه تم أخذ إفادة ابنه محمد في المستشفى، واستدعوا ولي أمر السائق، وبحضور السائق نفسه، مشيرا إلى أنه طلب استدعاء مرافقي السائق في السيارة للتحقيق معهم، وأخذ إفادتهم.

وتابع والد المجني عليه بان التحقيق سيشمل والتحقيق أصدقاء ابنه الذين كانوا موجودين وقت الحادث لأخذ إفادتهم، مضيفاً أنه تم أخذ شريط من كاميرا منزل مجاورة لموقع الحادث لمشاهدة تفاصيل الحادثة من جانب أفراد الأمن.

وكان الشاب قد تعرض لحادثة دهس، في العاصمة المقدسة واتهم والد الشاب، المتهم بتعمد عملية الدهس وطالب بالتحقيق في القضية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*يلوموني بحبي للشعب السوداني العظيم🌹حبايبنا السوادنه كرم واخلاق وطيبة وناس بخافو ربهم من واقع عايشه مع سوادنه اصحاب لنا حتى الزول حق المخيم رجل مضياف وسمح وابتسامته على وجه ونعم الرجال* الشعب السوداني يحب السعودية واهلها ويغار عليها من وازع إسلامي وعادات لأنهم أهل الكرم والمحبه والتسامح.
مغرم
طيب والكويتيه الي تقول اكتشفت علاج شرب المابكثره شكل عندها مستودع مويه تبي تص فه هههههههههه بعدين انتوا يا امريكان الي نشرتوه اكيد عندكم علاج ولكن تبون المرض يتفشا في العالم حتى تكسبون مليا رات
مغرم
طيب والكويتيه الي تقول اكتشفت علاج شرب المابكثره شكل عندها مستودع مويه تبي تص فه هههههههههه بعدين انتوا يا امريكان الي نشرتوه اكيد عندكم علاج ولكن تبون المرض يتفشا في العالم حتى تكسبون مليا رات
ناصر
الله يقطعهم في المغرب بلاد الزين ويعودون على الشايب الفرنسي عطوه فرنسي وشرموها له
غييييوووورررر
الله اعلم بالحقيقه يالفرنسي لانكم شواذ نسأل الله العافيه ماقول غير اللهم اصلح احوال المسلمين

أخر الأخبار

"الصندوق العقاري" يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونيا عن بُعد
"الصندوق العقاري" يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونيا عن بُعد
Time منذ 8 دقائق Views 1222
القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
Time منذ 11 دقيقة Views 1189
بالفيديو.. رابح صقر يوجه رسالة لجمهوره بالمملكة
بالفيديو.. رابح صقر يوجه رسالة لجمهوره بالمملكة
Time منذ 16 دقيقة Views 1235
بالفيديو.. قصة احتجاز الملك سلمان وهو صغير في غرفة خاصة بقصر المربع
بالفيديو.. قصة احتجاز الملك سلمان وهو صغير في غرفة خاصة بقصر المربع
Time منذ 32 دقيقة Views 1928
بدء أعمال إزالة مدينة الملك فهد الساحلية بجدة
بدء أعمال إزالة مدينة الملك فهد الساحلية بجدة
Time منذ 38 دقيقة Views 1814
وفاة عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني
وفاة عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني
Time منذ 45 دقيقة Views 1530
«الجوازات» : 5 ضوابط يجب توفرها عند تسجيل هروب العمالة المنزلية
«الجوازات» : 5 ضوابط يجب توفرها عند تسجيل هروب العمالة المنزلية
Time منذ 49 دقيقة Views 1645
بالفيديو.. دودج تستعد لإطلاق سيارتها العملاقة
بالفيديو.. دودج تستعد لإطلاق سيارتها العملاقة
Time منذ 55 دقيقة Views 1177
أبرز التوقفات التي شهدتها الكرة السعودية عبر التاريخ
أبرز التوقفات التي شهدتها الكرة السعودية عبر التاريخ
Time منذ ساعة Views 1800
آخر المستجدات في واقعة الدهس المتعمد لشاب بمكة
آخر المستجدات في واقعة الدهس المتعمد لشاب بمكة
Time منذ ساعة Views 2390