«المرور» يوسع دائرة التحقيق في حادثة دهس شاب متعمد بمكة

مكة المكرمة (صدى):

يواصل مرور العاصمة ، تحقيقاته في حادثة دهس شبه متعمد لشاب، في حي الشوقية بالعاصمة المقدسة والتحقيق مع والد المتهم وأصدقاء ابنه.

وقال والد المجني، بأنه تم أخذ إفادة ابنه محمد في المستشفى، واستدعوا ولي أمر السائق، وبحضور السائق نفسه، مشيرا إلى أنه طلب استدعاء مرافقي السائق في السيارة للتحقيق معهم، وأخذ إفادتهم.

وتابع والد المجني عليه بان التحقيق سيشمل والتحقيق أصدقاء ابنه الذين كانوا موجودين وقت الحادث لأخذ إفادتهم، مضيفاً أنه تم أخذ شريط من كاميرا منزل مجاورة لموقع الحادث لمشاهدة تفاصيل الحادثة من جانب أفراد الأمن.

وكان الشاب قد تعرض لحادثة دهس، في العاصمة المقدسة واتهم والد الشاب، المتهم بتعمد عملية الدهس وطالب بالتحقيق في القضية.