المعتدى عليها بمطعم جازان تروي التفاصيل: " سألني ليش تشتغلين وصفعني "

جازان (صدى):

على خلفية تعرض موظفة بأحد مطاعم جازان للضرب على يد أحد الزبائن، روت المواطنة المعتدى عليها تفاصيل الواقعة.

وأوضحت المعتدى عليها، أن الجاني دخل هو وزوجته للمطعم الذي تعمل فيه، وتناولا العشاء وغادرا المطعم.

وأشارت، إلى أنه عاد مرة أخرى للمطعم بمفرده دون زوجته وظل واقفا بالقرب منها، وعند سؤاله عن سبب وقوفه، قال: " أريد طلب طعام " .

وأضافت : سألني: " أنتي ليش تشتغلين هنا "، ثم وجه لي كلمات وقحة وسب أهلي، متذمرا من موقع عملي.

ولفتت إلى أنها تفاجأت ببعثرته للأشياء التي كانت في موقع الكاشير، ليقوم بعدها بضربها وخنقها، وعند معرفته بوجود كاميرا مراقبة في المحل غادر إلى مواقف السيارات.

وأشارت إلى أن الضرب الذي تعرضت له تسبب لها في نزيف دم في إحدى أذنيها، إضافة إلى عينيها وبعض الكدمات.

اقرأ أيضًا: