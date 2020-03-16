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المعتدى عليها بمطعم جازان تروي التفاصيل: " سألني ليش تشتغلين وصفعني "

Time منذ 35 دقيقة
Views 1865
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المعتدى عليها بمطعم جازان تروي التفاصيل: " سألني ليش تشتغلين وصفعني "

جازان (صدى):
على خلفية تعرض موظفة بأحد مطاعم جازان للضرب على يد أحد الزبائن، روت المواطنة المعتدى عليها تفاصيل الواقعة.

وأوضحت المعتدى عليها، أن الجاني دخل هو وزوجته للمطعم الذي تعمل فيه، وتناولا العشاء وغادرا المطعم.

وأشارت، إلى أنه عاد مرة أخرى للمطعم بمفرده دون زوجته وظل واقفا بالقرب منها، وعند سؤاله عن سبب وقوفه، قال: " أريد طلب طعام " .

وأضافت : سألني: " أنتي ليش تشتغلين هنا "، ثم وجه لي كلمات وقحة وسب أهلي، متذمرا من موقع عملي.

ولفتت إلى أنها تفاجأت ببعثرته للأشياء التي كانت في موقع الكاشير، ليقوم بعدها بضربها وخنقها، وعند معرفته بوجود كاميرا مراقبة في المحل غادر إلى مواقف السيارات.

وأشارت إلى أن الضرب الذي تعرضت له تسبب لها في نزيف دم في إحدى أذنيها، إضافة إلى عينيها وبعض الكدمات.

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أحدث التعليقات

abdul
اِمّا ان تستخدمي عقلك او تجرين وراء شهوتك. اذا اخترتِ استخدام عقلك وتجنبت الاكثار من النشويات راح ترجع لك كرشتك الوحيدة ورشاقتك، واهم من ذالك صحتك. اما اذا استمريت في اشباع شهوتك ستزيد الكروش الي ٦ و ٨ تلحقها ادوية السكر والضغط والكولوسترول. هذا ان نجوت من فتح القلب لتوسعة او عمل شريان زيادة لضخ الدم والاوكسجين من والي القلب. ويا روح ما بعدك روح.
abdul
يعني ما راح لايران ؟ ولماذا اخفاء اسم البلد؟ مفروض تذكرونها بالاسم مثل ماكنتم تعلنون لمن جلبوا الكورونا من ايران حتي يتّعِظ المواطن ويتجنّب السفر الي تلك الدولة العربية .
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين

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