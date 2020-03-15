الوحدة يتوعد لـ " الدوري مع وليد " بسبب أنسيلمو

ماجد محمد (صدى):

استنكر سلطان أزهر رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، ما تناوله برنامج " الدوري مع وليد " بخصوص اللاعب البرازيلي أنسيلمو، ورغبته في الانتقال للأهلي.

وقال أزهر: " للأسف الإساءة من برنامج الدوري مع وليد، التي كانت في حلقة اليوم فيما يخص لاعب نادي الوحدة انسيلمو في الكلام الغير صحيح أنه بعد نهاية عقده سيختار الأهلي، الذي يمثل عدم مهنية الطرح والترجمة في هذه الجزئية " .

وتابع: " اللاعب لم يصرح بذلك، وفيما يخص هذا الأمر سنتخذ الإجراء القانوني حيال ذلك " .

وكان البرنامج قد عرض جانبا من تصريحات اللاعب البرازيلي، قال فيها: " وضعني المدرب كارينيو في المركز الذي يفضله وهو مركز 6 في الملعب، طريقته مع اللاعبين غيرت من آدائنا داخل الملعب " .

وذكر أنسيلمو، أن الهلال أفضل فريق في المملكة، وسالم الدوسري أفضل لاعب سعودي،مضيفا: " لو انتهى عقدي مع الوحدة وقدمت الأندية عروضها سأختار الأهلي " .