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بالفيديو.. ‏الشيخ عبدالمحسن الزامل يوضح حكم الشك في الطهارة قبل الصلاة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1536
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بالفيديو.. ‏الشيخ عبدالمحسن الزامل يوضح حكم الشك في الطهارة قبل الصلاة

الرياض (صدى):
قال الشيخ عبد المحسن الزامل، إن من يشك في طهارته قبل الصلاة، إن كان توضأ وحصل الشك بعد عشر دقائق طهارة يتوضأ لليقين.

وأضاف خلال برنامج «يستفتونك» على قناة الرسالة، أنه يجب الأخذ بالاحتياط والوصول إلى اليقين بطهارته.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
مشكو يادكتور على هاالمعلومات الطبيه الطيبه ...
ابو محمد
طيب ...
ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ... آمين ..
المليليح
فريق ابو صياح
المليليح
ترشيح باردة مبرده مو مثل بطولة النصر غصب

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