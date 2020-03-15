بالفيديو.. ‏الشيخ عبدالمحسن الزامل يوضح حكم الشك في الطهارة قبل الصلاة

الرياض (صدى):

قال الشيخ عبد المحسن الزامل، إن من يشك في طهارته قبل الصلاة، إن كان توضأ وحصل الشك بعد عشر دقائق طهارة يتوضأ لليقين.

وأضاف خلال برنامج «يستفتونك» على قناة الرسالة، أنه يجب الأخذ بالاحتياط والوصول إلى اليقين بطهارته.