ديوان المظالم يقرر تأجيل الجلسات القضائية في المحاكم الإدارية

الرياض (صدى):

برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ عقد مجلس القضاء الإداري جلسته اليوم ، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وصرح المشرف العام على أمانة مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد الغنام بأن المجلس أصدر عدة قرارات تزامنًا مع الأحداث المستجدة والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة تجاه الوقاية من فايروس كورونا COVID -19، حيث أصدر مجلس القضاء الإداري اليوم قراره رقم (14 / 1441 / أولاً) بما يلي:

أولاً: تؤجل جلسات جميع الدعاوى لدى جميع محاكم الديوان اعتبارًا من يوم الاثنين 21 / 7 / 1441هـ وحتى إشعار آخر، وتستأنف كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس المجلس.

ثانيًا: تعاد جدولة جميع الجلسات المؤجلة - بعد صدور قرار رئيس المجلس بالاستئناف - وتكون لها أولوية في المواعيد، ويشعر أطراف الدعاوى بالطرق المقررة .

ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى من هذا القرار؛ تستعين الدوائر القضائية بالخدمات الإلكترونية المتاحة في ديوان المظالم في جميع إجراءات المرافعة بما في ذلك تبادل المذكرات بين أطراف الدعاوى وما تحتاجه من مستندات أو وثائق فيها، وإيداع مسودات الأحكام، وتسليم نسخها، واستقبال طلبات الاستئناف والاعتراض وغيرها مما لا يتطلب حضور الأطراف إلى المحكمة.