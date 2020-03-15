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الداخلية تعلن تأجيل موعد تحكيم مشاركات "تحدي أبشر"

Time منذ ساعة
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الداخلية تعلن تأجيل موعد تحكيم مشاركات "تحدي أبشر"

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية عن تأجيل موعد تحكيم مشاركات "تحدي أبشر" ، الذي كان من المقرر إقامته في يوم السبت 11 شعبان 1441هـ، الموافق 4 إبريل 2020م، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق - بإذن الله -، كما سيتم الاستمرار في استقبال طلبات المشاركة سواء من مشاركين جدد لم يتسن لهم التقديم من قبل ، أو ممن سبق لهم المشاركة بفكرة ويرغبون في تقديم أفكار أخرى.

ويأتي هذا التأجيل تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة بالمملكة ، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نتمنى تنظيف البلدمن كل مفسد وراشي ومرتشي،ومخل بواجبه المهني..
نجاة محمد
دمهم الأثنين يوسع الصدر و يخلوا الواحد يضحك من قلبة
عبدالله
وقعت تحت تأثير ارضاء المستمع. وهذي ما نفعله لارضاء توقعات من يستمع لنا حتى لو بمعلومات غير دقيقه. في الغرب يتوقعون ان كل امرأه سعوديه هي امرأه مضطهده. ولذلك قالت ما قالته. هذا اعتقادي والله اعلم.
نجاة محمد
نستي التقرير الرسمي و اصلا انتي انسانة كذابة قلتي الدكتور فادي عرب خارج لبنان و ردت عليكي نانسي بصورتة مع عائلتة بمناسبة عيد ميلاد والدة نانسي
نجاة محمد
يا حليلهم يجننون ربي يحفظكم

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