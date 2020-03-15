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قانوني: خاطف نسيم حبتور يحصل على عفو  في حالة واحدة (فيديو) 

Time منذ 56 دقيقة
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قانوني: خاطف نسيم حبتور يحصل على عفو  في حالة واحدة (فيديو) 

الرياض (صدى):
قال المحامي سعد بن شايع إن خاطف نسيم حبتور يمكن يحصل على عفو أو عقوبة مخففة جدا إذا تعاون في عودته لأسرته.

وخاطب بن شايع خلال حواره في برنامج " يا هلا " الحاضنين لنسيم حبتور للتحدث  مع والد موسي الخنيزي على جواله، حيث حدد على الخنيزي 7 أيام للحاضنين لنسيم كي يستجيبوا للمبادرة التي أطلقها من أجل إعادة نسيم.

وأوضح بن شايع: " من المعروف في القانون ما يسمي بالظروف المخففة في حال التوبة أوالتعاون، ونسعي مع الجهات المعنية لإستصدار عفو في الحق العام في حال الاستجابة للمبادرة التي أطلقنها لعودة نسيم لتشجيعهم " .

وعلى صعيد متصل، أبان والد المختطف موسى الخنيزي " فكرت في مبادرة العثور على نسيم حبتور لشعوري بألم نفسي لأني تعرضت لنفس الموقف الإنساني الصعب " .

وفي السياق ذاته، تحدثت شاهدة على حادث خطف نسيم حبتور عن تفاصيل تخص واقعة الاختطاف، قائلة: " خلال 1418 كنت في زيارة بمنطقة الهفوف ورحلوا طفل لمستشفي الملك فهد بالهفوف كان بعمر سنة ونصف كان بيبكي وكل ما يري سيدة لابسة عباية سوداء يحتضنها وعندما يكتشف أنها ليست أمه يبتعد عنها " .

وتابعت الشاهدة: " الطفل كل ما يسمع اسم عبدالله او أو أحمد يلتفت وجاءت سيدة للمستشفي معاها صورة تبحث عن طفل تائه في الدمام " .

وكانت " صدى " سلطت الضوء على قضية خاطفة الدمام منذ اكتشافها حتى الآن لفك لغز تلك القضية الشائكة التي شغلت أذهان الرأي العام.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نتمنى تنظيف البلدمن كل مفسد وراشي ومرتشي،ومخل بواجبه المهني..
نجاة محمد
دمهم الأثنين يوسع الصدر و يخلوا الواحد يضحك من قلبة
عبدالله
وقعت تحت تأثير ارضاء المستمع. وهذي ما نفعله لارضاء توقعات من يستمع لنا حتى لو بمعلومات غير دقيقه. في الغرب يتوقعون ان كل امرأه سعوديه هي امرأه مضطهده. ولذلك قالت ما قالته. هذا اعتقادي والله اعلم.
نجاة محمد
نستي التقرير الرسمي و اصلا انتي انسانة كذابة قلتي الدكتور فادي عرب خارج لبنان و ردت عليكي نانسي بصورتة مع عائلتة بمناسبة عيد ميلاد والدة نانسي
نجاة محمد
يا حليلهم يجننون ربي يحفظكم

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