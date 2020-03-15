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وزارة الصحة تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

Time منذ ساعة
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وزارة الصحة تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إن الحالات المسجلة هي لمقيمين اثنين من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، كانا مخالطين لحالات سابقة، وهما معزولان حاليا بمنشأة صحية في الرياض.

وأوضحت الوزارة أن هناك خمس حالات إصابة لمواطنين كانوا مخالطين لحالات سابقة، وهم معزولون الآن بمنشأة صحية بالقطيف.

وذكرت أن هناك حالة إصابة لمقيم إسباني قادم من إسبانيا، وهو معزول حاليا بإحدى المنشآت الصحية في محافظة الخبر. وحالتين لمواطنتين، الأولى قادمة من إسبانيا، والثانية قادمة من بريطانيا، وهما معزولتان بمنشأة صحية في مدينة الظهران.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك حالتي إصابة لمواطن ومواطنة، الأول قادم من إيران، والثانية قادمة من العراق، وهما معزولان بمنشأة صحية في القطيف.

وأضافت أنه توجد حالة لمواطن قادم من جمهورية مصر العربية، وهو معزول بمنشأة صحية بالدمام، وحالتين لمواطنين، الأول قادم من بريطانيا، والثاني قادم من سويسرا، وهما معزولان بمنشأة صحية بجدة.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 118 حالة، كانت قد تعافت منه ثلاث حالات إصابة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

أشارت إلى أن من بين الحالات حالة كانت في وضع حرج، وتحسنت اليوم، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فورًا مع مركز "اتصال الصحة 937"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 149 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نتمنى تنظيف البلدمن كل مفسد وراشي ومرتشي،ومخل بواجبه المهني..
نجاة محمد
دمهم الأثنين يوسع الصدر و يخلوا الواحد يضحك من قلبة
عبدالله
وقعت تحت تأثير ارضاء المستمع. وهذي ما نفعله لارضاء توقعات من يستمع لنا حتى لو بمعلومات غير دقيقه. في الغرب يتوقعون ان كل امرأه سعوديه هي امرأه مضطهده. ولذلك قالت ما قالته. هذا اعتقادي والله اعلم.
نجاة محمد
نستي التقرير الرسمي و اصلا انتي انسانة كذابة قلتي الدكتور فادي عرب خارج لبنان و ردت عليكي نانسي بصورتة مع عائلتة بمناسبة عيد ميلاد والدة نانسي
نجاة محمد
يا حليلهم يجننون ربي يحفظكم

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