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نائب وزير التعليم يبحث مع مديري التعليم وسائل التعليم عن بُعد

Time منذ ساعتين
Views 1826
نائب وزير التعليم يبحث مع مديري التعليم وسائل التعليم عن بُعد

الرياض (صدى):
رأس معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي اليوم، بحضور معالي مساعد الوزير الدكتور سعد الفهيد ؛ الاجتماع التنسيقي مع مديري التعليم في المناطق والمحافظات لبحث تطبيق التعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، والإجراءات الخاصة بالخدمات التقنية للمدرسة الافتراضية.

وجرى خلال الاجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، مع مديري التعليم ومساعديهم ومديري الإدارات ذات العلاقة، بحث الوسائل الوقائية وإجراءات العمل في المدرسة الافتراضية التي وُفّرت عبر خمسة مسارات ( قناة عين، رابط القناة على اليوتيوب، بوابة عين الإثرائية، بوابة المستقبل، منظومة التعليم الموحدة).

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، والمشرف العام على التحوّل الرقمي وأمن المعلومات الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، والمشرف العام على الإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نتمنى تنظيف البلدمن كل مفسد وراشي ومرتشي،ومخل بواجبه المهني..
نجاة محمد
دمهم الأثنين يوسع الصدر و يخلوا الواحد يضحك من قلبة
عبدالله
وقعت تحت تأثير ارضاء المستمع. وهذي ما نفعله لارضاء توقعات من يستمع لنا حتى لو بمعلومات غير دقيقه. في الغرب يتوقعون ان كل امرأه سعوديه هي امرأه مضطهده. ولذلك قالت ما قالته. هذا اعتقادي والله اعلم.
نجاة محمد
نستي التقرير الرسمي و اصلا انتي انسانة كذابة قلتي الدكتور فادي عرب خارج لبنان و ردت عليكي نانسي بصورتة مع عائلتة بمناسبة عيد ميلاد والدة نانسي
نجاة محمد
يا حليلهم يجننون ربي يحفظكم

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