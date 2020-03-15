نائب وزير التعليم يبحث مع مديري التعليم وسائل التعليم عن بُعد

الرياض (صدى):

رأس معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي اليوم، بحضور معالي مساعد الوزير الدكتور سعد الفهيد ؛ الاجتماع التنسيقي مع مديري التعليم في المناطق والمحافظات لبحث تطبيق التعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، والإجراءات الخاصة بالخدمات التقنية للمدرسة الافتراضية.

وجرى خلال الاجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، مع مديري التعليم ومساعديهم ومديري الإدارات ذات العلاقة، بحث الوسائل الوقائية وإجراءات العمل في المدرسة الافتراضية التي وُفّرت عبر خمسة مسارات ( قناة عين، رابط القناة على اليوتيوب، بوابة عين الإثرائية، بوابة المستقبل، منظومة التعليم الموحدة).

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، والمشرف العام على التحوّل الرقمي وأمن المعلومات الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، والمشرف العام على الإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.