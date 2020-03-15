calendar

وزارة العدل تعلن تأجيل الجلسات القضائية

Time منذ ساعتين
Views 2060
وزارة العدل تعلن تأجيل الجلسات القضائية

الرياض (صدى):
أصدر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم، اعتبارا من غدًا الاثنين، وحتی إشعار آخر، على أن تستأنف كليا أو جزئيا بقرار من رئيس المجلس.

ويأتي هذا القرار تماشيا مع الإجراءات الإحترازية والوقائية التي قامت بها المملكة، وحرصا على سلامة المتقاضين.

كما تضمن القرار إعادة جدولة جميع الجلسات المؤجلة فترة التأجيل وأن يكون لها أولوية في المواعيد، ويشعر أطراف الدعوى بالطرق الالكترونية.

وأكد القرار على إستمرار المحاكم في النظر في القضايا المستعجلة، أو التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير وفقا لما تراه الدائرة القضائية أو رئيس المحكمة -بحسب الحال-.

ومع مراعاة قرار التأجيل ستستمر المحاكم في إجراءات المحاكمة والترافع عن بعد، وفرض تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى الكترونيا واستلامها، وطلب ما تحتاجه من مستندات أو وثائق، وإيداع مسودات الأحكام، وتسليم الأحكام الكترونيا، واستقبال الاعتراضات ونحو ذلك مما لا يتطلب حضور الأطراف للمحكمة على أن يكون ذلك عبر أنظمة وزارة العدل الالكترونية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نتمنى تنظيف البلدمن كل مفسد وراشي ومرتشي،ومخل بواجبه المهني..
نجاة محمد
دمهم الأثنين يوسع الصدر و يخلوا الواحد يضحك من قلبة
عبدالله
وقعت تحت تأثير ارضاء المستمع. وهذي ما نفعله لارضاء توقعات من يستمع لنا حتى لو بمعلومات غير دقيقه. في الغرب يتوقعون ان كل امرأه سعوديه هي امرأه مضطهده. ولذلك قالت ما قالته. هذا اعتقادي والله اعلم.
نجاة محمد
نستي التقرير الرسمي و اصلا انتي انسانة كذابة قلتي الدكتور فادي عرب خارج لبنان و ردت عليكي نانسي بصورتة مع عائلتة بمناسبة عيد ميلاد والدة نانسي
نجاة محمد
يا حليلهم يجننون ربي يحفظكم

أخر الأخبار

سقوط شخص من قمة جبل في وادي البروث بالجموم
سقوط شخص من قمة جبل في وادي البروث بالجموم
Time منذ 45 ثانية Views 1017
أحمد أبو هشيمة يعلق على صورة خطيبته بإيموشن " قلب أحمر "
أحمد أبو هشيمة يعلق على صورة خطيبته بإيموشن " قلب أحمر "
Time منذ دقيقة Views 1058
القبض على مواطن أطلق النار على زميل له بالأحساء
القبض على مواطن أطلق النار على زميل له بالأحساء
Time منذ 9 دقائق Views 1270
بالفيديو.. وزير الصحة يناشد بتنفيذ ٤ أمور هامة لمواجهة كورونا
بالفيديو.. وزير الصحة يناشد بتنفيذ ٤ أمور هامة لمواجهة كورونا
Time منذ 13 دقيقة Views 1411
أنجلينا جولى تتسوق بكامل أناقتها مع ابنتها وسط الزحام
أنجلينا جولى تتسوق بكامل أناقتها مع ابنتها وسط الزحام
Time منذ 20 دقيقة Views 1417
بالفيديو.. إغلاق الواجهة البحرية وإقفالها بصبات خرسانية في ⁧جدة⁩
بالفيديو.. إغلاق الواجهة البحرية وإقفالها بصبات خرسانية في ⁧جدة⁩
Time منذ 26 دقيقة Views 1584
تعليق احمد الفريدي بعد الحجر المنزلي
تعليق احمد الفريدي بعد الحجر المنزلي
Time منذ 30 دقيقة Views 559
عفوية بلقيس فتحي في احد الاعراس
عفوية بلقيس فتحي في احد الاعراس
Time منذ 31 دقيقة Views 388
خادمة تهدد صاحبة المنزل .. ابعد عن الشر
خادمة تهدد صاحبة المنزل .. ابعد عن الشر
Time منذ 32 دقيقة Views 524
سفارة المملكة لدى الأردن توفر حافلات لتقل المواطنين الراغبين بالعودة
سفارة المملكة لدى الأردن توفر حافلات لتقل المواطنين الراغبين بالعودة
Time منذ 33 دقيقة Views 1335