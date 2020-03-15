وزارة العدل تعلن تأجيل الجلسات القضائية

الرياض (صدى):

أصدر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم، اعتبارا من غدًا الاثنين، وحتی إشعار آخر، على أن تستأنف كليا أو جزئيا بقرار من رئيس المجلس.

ويأتي هذا القرار تماشيا مع الإجراءات الإحترازية والوقائية التي قامت بها المملكة، وحرصا على سلامة المتقاضين.

كما تضمن القرار إعادة جدولة جميع الجلسات المؤجلة فترة التأجيل وأن يكون لها أولوية في المواعيد، ويشعر أطراف الدعوى بالطرق الالكترونية.

وأكد القرار على إستمرار المحاكم في النظر في القضايا المستعجلة، أو التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير وفقا لما تراه الدائرة القضائية أو رئيس المحكمة -بحسب الحال-.

ومع مراعاة قرار التأجيل ستستمر المحاكم في إجراءات المحاكمة والترافع عن بعد، وفرض تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى الكترونيا واستلامها، وطلب ما تحتاجه من مستندات أو وثائق، وإيداع مسودات الأحكام، وتسليم الأحكام الكترونيا، واستقبال الاعتراضات ونحو ذلك مما لا يتطلب حضور الأطراف للمحكمة على أن يكون ذلك عبر أنظمة وزارة العدل الالكترونية.