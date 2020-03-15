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الودري يزيد مهيرة عبدالعزيز جمال وأنوثة

Time منذ 50 دقيقة
Views 738
Comment 3
الودري يزيد مهيرة عبدالعزيز جمال وأنوثة
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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
الله يرحمنا برحمته ..
ابو محمد
كذبت ورب الكعبه .. .. لكن تكون هذي بنت سليمان ، ماعرفناها وبأي إذاعة كانت هاالمخلوقه الكذوب الضايعه....؟؟
ابو محمد
ماتشوفين شر ..
احمد
يارب سترك . وش اللي قاعد يصير ..... طروش بحر ومحسوبات علينا . شيء يقهر
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... دامها شاردة من اهلها ، الشاردة تقتنصها لكلاب ...

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