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الودري يزيد مهيرة عبدالعزيز جمال وأنوثة
منذ 50 دقيقة
738
3
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أحدث التعليقات
عنتر فاضي جيبه
الله يرحمنا برحمته ..
ابو محمد
كذبت ورب الكعبه .. .. لكن تكون هذي بنت سليمان ، ماعرفناها وبأي إذاعة كانت هاالمخلوقه الكذوب الضايعه....؟؟
ابو محمد
ماتشوفين شر ..
احمد
يارب سترك . وش اللي قاعد يصير ..... طروش بحر ومحسوبات علينا . شيء يقهر
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... دامها شاردة من اهلها ، الشاردة تقتنصها لكلاب ...
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